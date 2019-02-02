В Харькове под угрозой уничтожения оказались "Запорожцы" Репина

Сообщается, что картина может храниться только в харьковском музее из-за особенностей полотна

Видео: (youtube.com/ТСН)

Харьковский художественный музей, в котором хранится знаменитый на весь мир шедевр, – картина Ильи Репина " Запорожцы пишут письмо турецкому султану" – в результате оттепели и дождей был затоплен. Под угрозой уничтожения оказались множество ценных полотен, рассказывает директор музей Валентина Мызгина, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщает Мызгина, в результате подтопления здания сотрудникам музея пришлось каждый день выносить по 10-15 ведер воды, а также пристально следить за всеми залами, чтобы погодные условия не уничтожили выставку. Крыша протекала уже несколько лет, но такого потопа еще не было, вспоминает директор.

"Люди собирали эту ледяную воду, было так, что и 10, 15 ведер выносили в течение суток", - говорит Валентина Мызгина.

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Со стен пришлось снять несколько картин – к счастью, музейщики заметили течь вовремя, и их удалось спасти.

"С ними все в порядке, буквально сразу сняли, и все под стеклом", - говорит реставратор Евгений Шередеко.

Сейчас администрация музея создала круглосуточное дежурство на случай нового потопа. Особое внимание музейщики уделяют залу Ильи Репина, где хранится знаменитый шедевр "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Как говорят в музее, если потоп продолжится, уникальная работа Репина может быть уничтожена и перенести ее невозможно.

"Ее нельзя ни в другой зал, ни в другой город, она должна быть здесь, в этой температуре, в этой среде, ее даже трясти не надо", - рассказывает реставратор.

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В музее объясняют: чтобы спасти картины и само здание, нужно не просто залатать крышу – необходима полная его реконструкция, ведь когда в 50-х годах прошлого века к старинному зданию, где расположен музей, делали пристройку, то нарушили нормы.

"Когда строили скаты крыши основного дома и склон галереи, они имеют разный угол наклона", - говорит директор художественного музея Валентина Мызгина.

Обладминистрация уже провела первый транш на реставрационные работы. Из восьми миллионов выделили пока только три, но они не спасают: ремонтные работы начнутся только в апреле. До этого времени музей будет справляться с потопами своими силами.

Напомним, что ранее Аллею Героев Небесной сотни обнесли забором.

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