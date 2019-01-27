В Килии внезапно умерла годовалая девочка: у ее братика страшная инфекция

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Трехлетний братик в тяжелом состоянии в больнице

В селе Трудовое Килийского района Одесской области внезапной смертью умер годовалый ребенок из многодетной семьи. Точную причину смерти покажет экспертиза, но уже сейчас можно говорить, что всему виной менингококковая инфекцию молниеносной формы.

Информацию о трагедии подтвердила главврач Килийского Центра медико-санитарной помощи Лариса Степаненко.

Стало известно, что 25 января в инфекционное отделение Килийской ЦРБ с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализировали трехлетнего брата девочки. Мальчика в больницу привез отец - у него была сильная лихорадка, головная боль и рвота. Дома остались трое детей, среди них и девочка, которая, по словам родителей, выглядела здоровой. Однако несколько часов спустя, по словам матери, у нее мгновенно повысилась температура, и девочка задохнулась.

Она не дожила двух дней до своего дня рождения.

Сейчас в селе Трудовое принимают меры по обнаружению инфекции у жителей села. Врачи обходят дома и осматривают людей. По словам медиков, у остальных членов семьи погибшей девочки, и односельчан не зафиксировано.

На место происшествия выехала полиция. Ведутся следственные мероприятия, чтобы выяснить, приняли ли родители все меры, чтобы вовремя обнаружить опасные признаки болезни.

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