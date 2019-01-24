В Николаеве женщина с ребенком устроила дома ужасные антисанитарные условия (фото)

Фото: pixabay.com

Психически неуравновешенная женщина забила до потолка свой дом хламом

В Николаеве женщина с психическим расстройством запрещала своей дочери пользоваться электричеством и горячей водой, и до потолка забила квартиру хламом. Об этом сообщает местное издание «Новости N».

В январе 2018 года в Службу по делам детей обратилась 15-летняя девочка, которая рассказала о своей семье. Она живет с матерью, отец ушел из семьи несколько лет тому назад.

Фото: novosti-n.org

При этом около 10 лет тому назад у них была благополучная семья. По словам девочки, ее мать всегда проявляла интерес к собакам, но с годами у женщины начало проявляться психическое расстройство, которое привело к невыносимой жизни в их собственной квартире.

Фото: novosti-n.org

Женщина до потолка забила квартиру мусором и хламом и ввела практически полный запрет на пользование электричеством и горячей водой.

Фото: novosti-n.org

В администрации Центрального района Николаева отметили, что такое положение дел отразилось на эмоциональном состоянии несовершеннолетней девушки, которая нуждается в психологе.

Фото: novosti-n.org

В данное время девушка находится в реабилитационном центре для детей. Ее матери дали рекомендацию пройти медицинское обследование.

Напомним, что в Мукачево суд лишил многодетных родителей прав, поскольку они не справлялись со своими десятью детьми.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева трое девочек провалились под лед на реке Ингул, но их спасли школьники.