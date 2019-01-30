Только начинали жить: украинцы оплакивают погибших полицейских

Один из погибших совсем недавно стал отцом

В Одесской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли двое молодых полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина.

Жуткая авария произошла 29 января, около 19:00 на трассе возле села новая Долина Овидиопольского района Одесской области. В районе Гребного канала столкнулись маршрутка "Одесса – Каролина-Бугаз", фура и легковой автомобиль.

В результате столкновения погибли два человека – это следователи Овидиопольского отдела полиции, 22-летний Олег Лысюк и 24-летняя Лариса Крамаренко, которые были пассажирами маршрутного автобуса. Известно, что Олег Лысюк совсем недавно стал отцом.

Фото: od.npu.gov.u

Водитель маршрутки на данный момент находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как критическое. У него переломы голени, таза, внутренние травмы. Кроме того, он впал в кому.

Еще двух пострадавших госпитализировали в городскую больницу и областную больницу на поселке Котовского.

Водителя грузового автомобиля Volvo, который врезался в маршрутку и легковой автомобиль, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.u

В сети украинцы выражают свои соболезнования родным и коллегам погибших полицейских. В комментариях отмечают, что были с ними знакомы и отзываются о них, как о профессионалах.

"К сожалению небеса забирают лучших. Очень жаль, что они ушли молодыми. Светлая память об Олеге! Он был, несмотря на молодость, очень внимательным и чутким человеком, хорошим профессионалом", "Царство небесное. Светлая память. Очень больно, с Ларисой была лично знакома. Очень светлый, добрый человек, большая умничка была", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/gunp.odessa)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области столкнулись маршрутка, грузовик и легковушка, есть жертвы.

А также рассказывали о том, что пешехода в Запорожье сбили сразу два автомобиля.