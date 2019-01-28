Насыпи обрушились: Крымскому мосту грозят новые неприятности (фото)

Рабочие ликвидируют последствия спецтехникой
На автоподходах к Крымскому мосту обвалились искусственно созданные насыпи из-за сильных снегопадов. Теперь же рабочие с помощью специальной техники убирают землю. Соответствующие фото опубликовал ресур "Керчь.ФМ"
Стоит отметить, что в некоторых местах сходы земли даже выломали ливневки из плит. Происшествие имело место со стороны Керчи и Тамани.
Во время строительства моста к нему были обустроены специальные автоподходы. Насыпи по обе стороны дороги были созданы искусственно, чтобы сгладить неровности рельефа.
Фото: kerch.fm
Напомним, ранее мы публиковали фото и видео прибытия в оккупированный РФ Керченский порт выживших в пожаре на двух танкерах моряков.
К слову, журналист, который живет в оккупированном Симферополе, рассказал, что жизнь на полуострове за последние пять лет стала намного хуже.
Также мы сообщали о том, что известный российский политолог высказал предположение о том, когда Крым сможет вернуться в состав Украины.