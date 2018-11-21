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В Одессе авто перевернуло "неотложку", которая зацепила еще 2 машины

STYLERПроисшествия    21.11.2018 - 13:57

Видео: YouTube / USI Online

В Одессе в районе Молдованки произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля "скорой помощи", которая везла в больницу пожилую женщину, и машины охранной фирмы. Вследствие инцидента на перекрестке улиц Мечникова и Разумовской пострадали четыре человека, говорится в репортаже "Украинской Службы Информации" на YouTube-канале.

Отмечается, что врач и фельдшер "неотложки", больная и ее родственница вследствие аварии получили травмы.

 

Фото: скриншот YouTube / USI Online

По словам одного из очевидцев происшествия, у одной из женщин в "неотложке" была травма головы, в автомобиле было много крови.

Медикам удалось достать женщин из перевернутого автомобиля "скорой" и доставить их на другой машине службы "103" до больницы. После этого бригада "скорой" сама обратилась за медицинской помощью.

Также во время ДТП отлетевшие после удара машины зацепили еще два автомобиля - Renault Logan и Ford. 

Следователи выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области в Гайсине произошло тройное ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка - после аварии из кузова грузовика слетело бревно, которое и убило подростка.

Напомним, что 20 ноября в Харьковской области в Изюме произошло необычное ДТП - снегоуборочная машина раздавила 7 легковых машин и 1 автомобиль полиции.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области произошла авария с участием шести автомобилей

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Видео: РБК-Украина

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