В Одесі авто перевернуло "швидку", яка зачепила ще 2 машини

Відео: YouTube / USI Online

В Одесі в районі Молдованки сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля "швидкої допомоги", яка везла до лікарні жінку, і машини охоронної фірми. Внаслідок інциденту на перехресті вулиць Мечникова і Розумовської постраждали чотири людини, йдеться в репортажі "Української Служби Інформації" на YouTube-каналі.

Зазначається, що лікар і фельдшер "швидкої", хвора та її родичка внаслідок аварії отримали травми.

Фото: скріншот з YouTube / USI Online

За словами одного з очевидців події, в однієї з жінок у "швидкій" була травма голови, в автомобілі було багато крові.

Медикам вдалося дістати жінок із перевернутого автомобіля "швидкої" та доставити їх на іншій машині служби "103" до лікарні. Після цього бригада "швидкої" сама звернулася за медичною допомогою.

Також під час ДТП машини, які після удару відлетіли, зачепили ще два автомобілі - Renault Logan та Ford.

Слідчі з'ясовують причини і обставини аварії.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області у Гайсині сталася потрійна ДТП, в результаті якого загинула 14-річна дівчинка - після аварії з кузова вантажівки злетіла колода, яка і вбила підлітка.

Нагадаємо, що 20 листопада у Харківській області в Ізюмі відбулася незвичайна ДТП - снігоприбиральна машина розчавила 7 легкових машин та 1 автомобіль поліції.

Раніше ми писали про те, що в Київській області сталася аварія за участю шести автомобілів.

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Відео: РБК-Україна