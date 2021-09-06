ПриватБанк прекращает деловые отношения с GlobalMoney и закрывает счета компании
ПриватБанк с 1 сентября 2021 года прекратил любые деловые отношения с ООО "ГлобалМани". За прекращение сотрудничества проголосовали 7 человек, что достаточно для кворума.
Такое решение было принято во время заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности от 06.08.2021, где заслушали результаты анализа "Особенности сотрудничества банка с финансовыми компаниями", в частности с ООО "Глобалмани", в направлениях предоставления пользования услугами банка по инкассации / приему выручки; консолидатору платежей.
Согласно данным стенограммы из выписки из Протокола №18, ко вниманию Комитета были представлены результаты анализа, который выявил фальшивую инкассацию через личные карточки представителей компании и рисковое использование инструмента "Cash to Card" в сервисе “Консолидатор платежей”.
"Таким образом, указанные схемы финансовых компаний направлены на избежание процедур идентификации и санкционного контроля, ведения деятельности вне рамок легальных, не запрещенных экономических целей", - говорится в документе.
Согласно стенограмме, среди других недостатков в работе GlobalMoney было обнаружено:
- прием платежей с целью организации и проведения турниров по спортивному покеру и киберспорту в пользу субъектов хозяйствования, которые заключили меморандумы не с официальными провайдерами указанной деятельности, а с компаниями, являются так называемыми "нелегальными копиями" и не имеют соответствующих лицензий на осуществление деятельности;
- использование своих платежных систем и банковских счетов для сбора наличных денег от физических лиц с последующим переводом на счета фиктивных предприятий, подконтрольным организаторам преступной схемы;
- наличие негативных публикаций в СМИ о работе с партнерами страны-агрессора, проведение непрозрачных схем деятельности, использование "черного эквайринга" в азартных играх, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий в зоне ООС;
- незакрытые уголовные производства за правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, мошенничеством и тому подобное (в т.ч. запросы в банк от СБУ и ГБР).
Резюмируя свой доклад, докладчик констатировал, что на текущий момент деятельность финансовых компаний вроде GlobalMoney характеризуется в основном распространением незаконных азартных игр в терминальной и интернет-сети; постоянным привлечением финансовых потоков (инкассации/выручки т.д) средств, полученных от незаконной деятельности / азартных игр и / или источник происхождения средств которых не установлено; отсутствием надлежащей проверки клиентов; применением механизма измельчения платежей для избежания контроля.
"Учитывая постоянное привлечение банка к подозрительной / незаконной деятельности, на рассмотрение Комитета предлагаются следующее решение: прекратить деловые отношения с ООО "Глобалмани". "За" проголосовали 7 человек (кворум имеется), "против" - 0, воздержались - 0. Выполнить до 01.09.2021”, - говорится в стенограмме "Приватбанка".
Напомним, в августе ветераны ОО "Извините, что живы" устроили несколько акций против компании Globalmoney. Сначала возле БЦ "Ренессанс", где находится офис компании, прошел пикет.
Позже ветераны собрались у зданий СБУ и СНБО с требованием начать расследование по фактам возможного сотрудничества Globalmoney с незаконными финучреждениями в "Л/ДНР" и российскими банками. \
В то же время стало известно, что Нацполиция подозревает Globalmoney в незаконном выводе более 6,5 млрд грн.
Как известно, в июле 2021-го правление банка "Альянс", который обслуживает платежную систему GlobalMoney, заявило о прекращении сотрудничества.