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"Пытались его отговорить": в Киеве на Оболони утопился парень

STYLERПроисшествия    22.11.2018 - 17:26
"Пытались его отговорить": в Киеве на Оболони утопился парень
Коллаж (РБК-Украина)

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство

В четверг, 22 ноября в Киеве, в Оболонском районе утопился молодой человек. Инцидент произошел на озере Министерском. Об этом сообщает сайт "Вартови Еспресо".

Согласно предварительным данным, происшествие не было несчастным случаем, мужчина решил совершить самоубийство. По словам очевидцев, они пытались его отговорить не совершать непроправимое, впрочем, это никак не повлияло на решение мужчины, поскольку он твердо решил свести счеты с жизнью.

На месте происшествия работали водолазы, которые и обнаружили, а потом достали тело погибшего человека из озера. Сейчас правоохранители выясняют причину, из-за которой произошло самоубийство. Ведется следствие.

 

Фото с места происшествия (ru.espreso.tv)

Ранее сообщалось, что в Запорожской области спасатели вытащили ребенка из 6-метрового колодца. Он угодил туда в процессе игры. Спасатели доставали его при помощи штурмовой лестницы и веревки.

Также 19 ноября в Кривом Роге повесился 12-летний мальчик, который рос в благополучной семье.

Напомним, в Николаеве повесился молодой парень, а перед этим написал маме предсмертную записку.

Видео: РБК-Украина

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