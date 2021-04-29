Под Сумами при пожаре в доме родители забыли о 5-летнем сыне, запертом в комнате

Соседи вызвали спасателей и пожарных, но первыми на место инцидента подоспели полицейские, которые дежурили неподалеку.

Только после вопроса патрульных о том, есть ли еще кто-нибудь в доме, мать ребенка и вспомнила о сыне. Где именно он находится, Юлия в стрессе объяснить не смогла. Тогда правоохранители сами принялись искать малыша в горящем здании.

"На расстоянии вытянутой руки я не видела ни напарника, не слышала криков ребенка", - признается патрульная Светлана.

"Копам" не удалось самостоятельно найти мальчика, и те взяли с собою мать, чтобы она показала нужные двери.

"Взял ребенка на руки, за мной мать, и передал уже на выходе инспектору", - вспоминает патрульный Александр.

Светлана добавила, что мальчик очень плакал.

"Вынесли на улицу, он в одних колготках и свитере был, поэтому я отдала свою куртку, прижала и обнимала постоянно, чтобы он не волновался", - сказала патрульная.

К счастью, ребенок не пострадал, госпитализация не потребовалась.

Мама мальчика говорит, что сын находился в комнате, где не было ни пожара, ни дыма. Родные думали потушить пожар самостоятельно.

Как выяснилось, пожар в доме вспыхнул в комнате, где была техника и лежал 23-летний брат хозяина. Его только чудом успели вытащить из огня.

"Я его вытаскивал из окна. Он горел, он не дышал. Я набрал воду и его погасил", - вспоминает Сергей Аксенко.

В доме жили мать-пенсионерка, ее взрослые сыновья, и невестка с внуком.