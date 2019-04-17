Facebook заставляют отказаться от "лайков": в чем причина

От Facebook потребовали отключить кнопку "нравится" (Like). Так, в Великобритании хотят, чтобы социальные сети отключили для пользователей Facebook младше 18 лет так называемые "подталкивающие" приемы, в том числе кнопку "нравится" (Like). Данные рекомендации являются частью нового свода правил из 16 пунктов для "возрастного" проекта британского Бюро уполномоченного по вопросам информации (ICO), пишет Engadget.

Среди других предложений - отключение отслеживания местоположения по умолчанию для младших пользователей; "надежные" системы проверки возраста; ограничение сбора, использование и обмена детскими данными; информирование детей, если родители следят за их онлайн-активностью.

В ICO заявили, что правила были основаны на мнениях и доказательствах, полученных от дизайнеров, разработчиков приложений, ученых и гражданского общества.

Предложения основаны на гарантиях, закрепленных в законодательстве ЕС о ВВПР. Таким образом тех, кто не соблюдает стандарты безопасности, будут штрафовать на суммы до 20 миллионов евро (23 миллиона долларов США) или 4% от годового мирового оборота компании.

Логотип Facebook около штаб-квартиры компании

Как Бюро планирует реализовать свои предложения, остается неясным. Консультация по проекту правил продлится до конца мая, и ожидается, что окончательный вариант кодекса практики вступит в силу к 2020 году.

Отмечается, что это не первый случай, когда в Британии подвергают критике методы привлечения социальных медиа. В прошлом году ряд бывших сотрудников Facebook, включая изобретателя кнопки "Нравится" для Facebook Лию Перлман, заявили журналистам о том, что платформа намеренно создала функции, позволяющие пользователям привыкнуть к своему приложению. Facebook опроверг эти обвинения.

Логотип социальной сети Facebook (фото из открытых источников)

Как сообщалось ранее, Facebook закроет функцию онлайн-трансляций Facebook Live для некоторых пользователей социальной сети. Такое решение было принято руководством компании после жалоб на публикацию видео атаки террориста на мечети в Новой Зеландии 15 марта.

Напомним, компания Facebook намерена привлечь искусственный интеллект к модерации профилей умерших пользователей.

Добавим, что в Facebook и Instagram будут блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма.