Украинская ракета Alpha доставит в космос экспериментальный спутник от творцов Рельсотрона

На нем будет установлен широкоугольный регистратор частиц загрязнений в воздухе (Multi-Angle Imager for Aerosols, сокр. MAIA) NASA.

"В ходе запланированной трехлетней работы на орбите MAIA будет замерять уровень загрязнения атмосферы", - сообщил основной инвестор Firefly Aerospace Макс Поляков.

Он отметил, что данные с MAIA помогут выявить взаимосвязь между количеством взвешенных твердых частиц в атмосфере и развитием сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в 12 целевых регионах по всему миру.

"Это прекрасный пример того, как развитие космической отрасли способствует улучшению жизни на Земле, что является основой философии Ноосферы", - добавил Поляков.

Данный контракт является важным знаменателем партнерства компаний в оборонном секторе.

Запуск ракеты планируется в 2022 году с базы ВВС Ванденберг в США.

Как заявил президент GA-EMS Скотт Форни, ракета Firefly Alpha отвечает всем техническим и эксплуатационным требованиям для запуска космического аппарата OTB GA-EMS с прибором MAIA в качестве основной полезной нагрузки ракеты.

MAIA - это важная миссия в рамках программы NASA по исследованию Земли Earth System Science Pathfinder (фото: пресс-служба)

"Комбинируя уникальную специфику Firefly в области запуска ракет с нашим новым подходом к проектированию и разработке спутников, GA-EMS может гарантировать, что такие проекты как MAIA от NASA, направленные на геонаучные исследования, выполняются передовыми методами", - сказал он.

Американская группа компаний General Atomics специализируется на исследованиях, разработке и производстве первоклассных электромагнитных и электрических пусковых систем. Разработки и технологии компании используются в авиационной, оборонной, энергетической и других сферах. Наиболее известными продуктами компании являются пушка,

разработанная по технологии "Railgun", система Maglev, системы запуска летательных аппаратов для авианосцев, системы лазерного вооружения и спутниковые технологии.

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