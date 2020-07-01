В Киеве у мамы из рук выхватили грудничка и увезли: полиция бессильна

В Киеве похитили ребенка (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве посреди улицы у мамы похитили маленького ребенка

Девушка из Киева заявила, что у нее украли ребенка грудного возраста. Произошло похищение среди белого дня. Малыша вырвали у нее из рук двое вооруженных мужчин. При этом, она заявляет, что полиция бессильна.

Об этом в Facebook рассказала Ангелина Шаранда. Девушка говорит, что ее избили, угрожали пистолетом и ножом. Похищение произошло на улице Урловская, 12 (ж/м Позняки).

Девушка показала фото малыша в сети и видео с самого похищения. Любую информацию она просит сообщать по номеру 0997727230.

"Внимание всем! У меня украли ребенка. Эти люди побили и вырвали с рук, были с ножом и с пистолетом! Делайте репост, полиция бессильна", - написала Ангелина.

Похищенный ребенок (фото: facebook.com/Шаранда Ангелина)

Судя же по ветке комментариев, похитителем является отец малыша. При этом некоторые пользователи обвинили Ангелину в том, что она распускает фейки, а с малышом все хорошо, ведь он с отцом. Девушке предъявляют, что она сама виновата, мол, плохо заботилась о ребенке.

Опубліковано Шарандою Ангелиною Субота, 27 червня 2020 р.

Момент похищения ребенка в Киеве (видео: facebook.com/Шаранда Ангелина)

Ангелина напомнила про резонансный случай с бывшей участницей группы ВИА-Гра Дашей Медовой (Кобец), у которой экс-супруг отнял насильно дочь, а сама певица считается без вести пропавшей с сентября 2018-го.

В Facebook разъяснили разницу между равноправной опеке о ребенке после договоренности и похищением, которое является преступлением.

"Папа не украл - это когда договорился, обсудил все за и против, и проводит время с ребенком. При этом мама знает, где ее чадо, как и с кем проводит время, может с ним общаться, приезжать и т.д.

Папа украл ребенка - это вывез обманным путем в неизвестном направлении, избив маму, вырвал из рук дитя посреди улицы с толпой неизвестных, запихнул в машину посреди прогулки и увез", - сказано в сообщении.

Как мы писали ранее, в Киеве в метро женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко