Нужна помощь 23-летнему дальнобойщику из Украины, которого в США придавило плитами

В США пострадал украинец Руслан Гончар (коллаж: РБК-Украина)

Украинец, который сильно пострадал в США, отчаянно нуждается в помощи

В США произошла трагедия с украинцем, который учился и параллельно работал в США дальнобойщиком. Парня зовут Руслан Гончар, ему 23 года, и он нуждается в помощи.

18 марта при разгрузке оборвался трос, и Руслан оказался под 10-тонными мраморными плитами. Родственников в Америке у него нет, а друзья живут в других штатах в тысячах километров. Близкие парня обратились в соцсетях к неравнодушным с просьбой помочь ему выздороветь.

Мама Руслана с еще одним сыном живет в Черкасской области, работает медсестрой. Отец погиб, когда Руслан был еще ребенком. Родные из-за пандемии коронавируса не могут попасть к сыну.

"Были сломаны почти все кости тела, чудом остались неповрежденными внутренние органы и голова. Однако ноги не двигаются. Врачи планируют пересадку нервов для восстановления функций нижних конечностей", - рассказал ТСН двоюродный брат Руслана Анатолий и добавил, что трагедия произошла как раз в день рождения Руслана.

Парень в больнице совсем один. Ведь в момент трагедии он был на рейсе далеко от Калифорнии - штата, где жил.

Анатолий также добавил, что сейчас Руслану в США собирает средства на лечение пастор местной церкви в городе Линкольн, штат Небраска, где лечится украинец. А 17 июня известный видеоблогер Dima Malash записал обращение для сбора средств Руслану на реабилитацию.

Тем временем в США фирма, на которую работал Руслан, отказалась нести ответственность за инцидент - она обанкротилась из-за карантина. А на лечение нужно около 300 тысяч долларов.

"Врач мне сказала, что они будут делать все, что от них зависит. Будут заботиться и ухаживать за моим сыном, потому что как тоже матери понимают мое горе. Врач мне сказала, что не понимала, как он выжил: было две остановки сердца, клиническая смерть, две недели в коме. А потом посмотрели в документы и увидели, что у него день рождения, и тогда поняли, что это ангел-хранитель его охранял", - добавила мать Руслана.

Женщина также обращалась в Министерство иностранных дел за помощью, но там ответили, что с перелетом в США могут помочь, а с визой, к сожалению, нет.

Помочь Руслану можно по ссылке.

Ранее мы писали, что в Киев прибыл борт с ранеными на фронте воинами, которые отчаянно нуждаются в помощи.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко