Потрібна допомога 23-річному далекобійнику з України, якого в США придавило плитами

У США постраждав українець Руслан Гончар (колаж: РБК-Україна)

Українець, який сильно постраждав в США, відчайдушно потребує допомоги

У США сталася трагедія з українцем, який навчався і паралельно працював у США далекобійником. Хлопця звуть Руслан Гончар, йому 23 роки, і він потребує допомоги.

18 березня при розвантаженні обірвався трос, і Руслан виявився під 10-тонними мармуровими плитами. Родичів в Америці у нього немає, а друзі живуть в інших штатах в тисячах кілометрів. Близькі хлопця звернулися в соцмережах до небайдужих з проханням допомогти йому одужати.

Мама Руслана з ще одним сином живе в Черкаській області, працює медсестрою. Батько загинув, коли він був ще дитиною. Рідні через пандемію коронавірусу не можуть потрапити до сина.

"Були зламані майже усі кістки тіла, дивом залишилися неушкодженими внутрішні органи і голова. Однак ноги не рухаються. Лікарі планують пересадку нервів для відновлення функцій нижніх кінцівок", - розповів ТСН двоюрідний брат Руслана Анатолій і додав, що трагедія сталася якраз у день народження Руслана.

Хлопець у лікарні зовсім один. Адже в момент трагедії він був на рейсі далеко від Каліфорнії - штату, де жив.

Анатолій також додав, що зараз Руслану в США збирає кошти на лікування пастор місцевої церкви в місті Лінкольн, штат Небраска, де лікується українець. А 17 червня відомий відеоблогер Dima Malash записав звернення для збору коштів Руслану на реабілітацію.

Тим часом у США фірма, на яку працював Руслан, відмовилася нести відповідальність за інцидент - вона збанкрутувала через карантин. А на лікування потрібно близько 300 тисяч доларів.

"Лікар мені сказала, що вони будуть робити все, що від них залежить. Будуть піклуватися і доглядати за моїм сином, бо як теж матері розуміють моє горе. Лікар мені сказала, що не розуміла, як він вижив: було дві зупинки серця, клінічна смерть, два тижні в комі. А потім подивилися документи і побачили, що у нього день народження, і тоді зрозуміли, що це ангел-хоронитель його охороняв", - додала мати Руслана.

Жінка також зверталася в Міністерство закордонних справ за допомогою, але там відповіли, що з перельотом в США можуть допомогти, а з візою, на жаль, ні.

Допомогти Руслану можна за посиланням.

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Автор: Светлана Мащенко