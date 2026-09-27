Акушер-гінеколог та землевпорядник: які незвичні дипломи мають Вакарчук, Пивоваров і Поплавський

Гарік Кричевський

Український співак розпочав свою трудову біографію зовсім не зі сцени. У 17 років він влаштувався санітаром до психіатричної лікарні на Кульпарківській у Львові. За словами артиста, роботу йому допомогла знайти мама, яка була відомим педіатром. У лікарні Кричевський працював у відділенні, де лікували переважно людей із алкогольною залежністю, а зарплата для 17-річного хлопця була доволі пристойною.

Попри роботу в медицині, Кричевський не полишав музику, хоча тоді не сприймав її як майбутню професію. Він займався нею для власного задоволення, а згодом вступив до медичного інституту.

Гарік Кричевський (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

Ігор Кондратюк

Український телеведучий і продюсер має науковий бекграунд. Він закінчив фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, де вивчав молекулярну біофізику. Згодом захистив кандидатську дисертацію з біологічних наук і навіть отримав науковий ступінь.

Важливо, що, навіть працюючи в медіа, Кондратюк остаточно науку не залишив. Він і сьогодні продовжує співпрацювати з науковим відділом і поєднує дослідницьку діяльність із телевізійною кар'єрою.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Олег Скрипка

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" має технічну освіту. Він закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженера-радіоелектронника.

Після навчання український співак деякий час навіть працював на заводі, перш ніж повністю присвятити себе музиці.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" здобув доволі різнопланову освіту. Спочатку він навчався на графічного дизайнера в коледжі "Модельний центр". А згодом пробував здобути фах військового перекладача в Черкаському національному університеті.

При цьому Хливнюк все ж вирішив не пов'язувати свою кар'єру з профільними знаннями і віддався музиці, ставши фронтменом гурту, який сьогодні відомий чи не всьому світу.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Сергій Притула

Відомий український ведучий, шоумен і волонтер має дві вищі освіти: він закінчив Тернопільську академію народного господарства (Західноукраїнський національний університет - ред.), де здобув ступінь магістра з фінансів.

Пізніше він також навчався в Українському католицькому університеті у Львові, де отримав ще один магістерський диплом у сфері публічного управління та адміністрування.

Сергй Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Артем Пивоваров

Багато хто навіть не здогадується, проте свідомий в Україні та поза її межами співак за освітою є фельдшером-акушером.

Пивоваров закінчив Вовчанський медичний коледж і після цього три роки працював у реанімації, де займався анестезіологією. Крім того, під час навчання йому тричі доводилося самостійно приймати пологи. До всього, крім медичної освіти, він має ще й диплом бакалавра з екології.

Артем Півоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" є кандидатом фізико-математичних наук. Він закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, де вивчав теоретичну фізику. Згодом захистив дисертацію на тему "Суперсиметрія електрона в магнітному полі".

Цікаво, що саме цей науковий термін надихнув назву одного з альбомів гурту - "Суперсиметрія". Окрім фізичної освіти, він також має диплом економіста-міжнародника.

Святослав Вакарчук (фото: https://www.instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

alyona alyona (Альона Савраненко)

Реперка має педагогічну та психологічну освіту. Вона закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет і здобула дві вищі освіти, як у сфері педагогіки, так і психології.

До музичної кар'єри виконавиця кілька років працювала в дитячому садку, де була вихователькою та завідувачкою. Також вона займалася психологічною підтримкою людей.

alyona alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Олександр Положинський

Колишній лідер гурту "Тартак" за освітою економіст-землевпорядник. Артист навчався на економічному факультеті Луцького державного технічного університету, де здобув спеціальність "економіка підприємства та землевпорядкування". Однак за фахом він не працював і подався у музику.

Сьогодні ж виконавець захищає Україну у лавах Збройних сил.

Олександр Положинський (фото: https://www.instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)