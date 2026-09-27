Акушер-гинеколог и землеустроитель: какие необычные дипломы имеют Вакарчук, Пивоваров и Поплавский

Гарик Кричевский

Украинский певец начал свою трудовую биографию отнюдь не со сцены. В 17 лет он устроился санитаром в психбольницу на Кульпарковской во Львове. По словам артиста, работу ему помогла найти мама, которая была известным педиатром. В больнице Кричевский работал в отделении, где лечили преимущественно людей с алкогольной зависимостью, а зарплата для 17-летнего парня была достаточно приличная.

Несмотря на работу в медицине, Кричевский не оставлял музыку, хотя тогда не воспринимал ее как будущую профессию. Он занимался ею для собственного удовольствия, а затем поступил в медицинский институт.

Гарик Кричевский (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

Игорь Кондратюк

У украинского телеведущего и продюсера есть научный бекграунд. Он окончил физический факультет КНУ имени Тараса Шевченко, где изучал молекулярную биофизику. Затем защитил кандидатскую диссертацию по биологическим наукам и даже получил научную степень.

Важно, что даже работая в медиа, Кондратюк окончательно науку не оставил. Он продолжает сотрудничать с научным отделом и объединяет исследовательскую деятельность с телевизионной карьерой.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Олег Скрипка

Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" имеет техническое образование. Он окончил Киевский политехнический институт по специальности инженера-радиоэлектронщика.

После учебы украинский певец некоторое время даже работал на заводе, прежде чем полностью посвятить себя музыке.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" получил достаточно разноплановое образование. Сначала он учился на графическом дизайнере в колледже "Модельный центр". А потом пробовал получить профессию военного переводчика в Черкасском национальном университете.

При этом Хливнюк все же решил не связывать свою карьеру с профильными знаниями и отдался музыке, став фронтменом группы, которая сегодня известна чуть ли не всему миру.

Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Сергей Притула

Известный украинский ведущий, шоумен и волонтер имеет два высших образования: он окончил Тернопольскую академию народного хозяйства (Западноукраинский национальный университет - ред.), где получил степень магистра по финансам.

Позже он учился в Украинском католическом университете во Львове, где получил еще один магистерский диплом в сфере публичного управления и администрирования.

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)

Артем Пивоваров

Многие даже не догадываются, однако сознательный в Украине и за ее пределами певец по образованию является фельдшером-акушером.

Пивоваров окончил Волчанский медицинский колледж и после этого три года работал в реанимации, где занимался анестезиологией. Кроме того, во время учебы ему трижды приходилось самостоятельно принимать роды. Ко всему, кроме медицинского образования, у него есть еще и диплом бакалавра по экологии.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Ельзи" - кандидат физико-математических наук. Он окончил физический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко, где изучал теоретическую физику. Впоследствии защитил диссертацию по теме "Суперсимметрия электрона в магнитном поле".

Интересно, что именно этот научный термин вдохновил название одного из альбомов группы - "Суперсимметрия". Кроме физического образования, он также имеет диплом экономиста-международника.

Святослав Вакарчук (фото: https://www.instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

alyona alyona (Алена Савраненко)

Исполнительница имеет педагогическое и психологическое образование. Она окончила Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет и получила два высших образования, как в сфере педагогики, так и психологии.

До музыкальной карьеры исполнительница несколько лет работала в детском саду, где являлась воспитательницей и заведующей. Также она занималась психологической поддержкой людей.

alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Александр Положинский

Бывший лидер группы "Тартак" по образованию экономист-землеустроитель. Артист учился на экономическом факультете Луцкого государственного технического университета, где получил специальность "экономика предприятия и землеустройства". Однако по специальности он не работал и отправился в музыку.

Сегодня же исполнитель защищает Украину в рядах Вооруженных Сил.

Александр Положинский (фото: https://www.instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)