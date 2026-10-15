Аліна Доротюк розповіла про горе в сім’ї: помер її молодший брат

Що сталося з братом Аліни Доротюк

Про сімейну трагедію Доротюк розповіла в Instagram. Журналістка зазначила, що дізналася про критичний стан брата минулого вівторка, коли вийшла після інтерв’ю у Слави Дьоміна.

Тоді сестра повідомила їй, що молодший двоюрідний брат перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. У наступні дні чоловікові провели дві трепанації черепа.

За словами Доротюк, після операцій лікарі попередили родину про найгірший можливий сценарій. Згодом журналістка повідомила, що Романа більше немає.

"Мого брата більше нема", - написала вона.

Водночас Доротюк наголосила, що обставини смерті наразі з’ясовуватиме слідство. Інших подробиць про те, що саме сталося з чоловіком, вона у своєму дописі не розкрила.

Аліна Доротюк подякувала за підтримку

Попри важку втрату, журналістка звернулася до підписників, щоб подякувати за слова підтримки, які отримує після виходу інтерв’ю зі Славою Дьоміним.

Доротюк зізналася, що зараз вона та її родина переживають один із найважчих періодів у житті.

Вона наголосила, що опублікувала допис не для того, аби викликати жалість, а щоб висловити вдячність людям, які не залишили її без уваги в складний момент.

"Я - сильна. Але людина стає ще сильнішою, коли відчуває підтримку", - зазначила журналістка.

Доротюк додала, що саме людська небайдужість допомагає їй і близьким переживати цю втрату.

Журналістка попросила помолитися за душу брата

Наприкінці допису Аліна Доротюк звернулася до аудиторії з особистим проханням - помолитися за її брата Романа, життя якого обірвалося у 29 років.

"І помоліться за душу мого брата Романа, якому назавжди 29", - написала вона.

Помер брат Аліни Доротюк (скриншот)​​​​

Що відомо про іншого брата Доротюк, який загинув

Телеведуча переживає смерть близької людини не вперше. В інтерв’ю Славі Дьоміну Доротюк розповіла, що коли їй було 17 років загинув її двоюрідний брат Вадим.

"З Вадимом ми зростали в селі разом, ми були як рідні. Він на 5 років за мене старший. Так, коли мені було 17, він загинув на мотоциклі", - зазначила вона.