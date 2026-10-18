Анна Кошмал показала фігуру до вагітності та після народження доньки (відео)

Анна Кошмал показала зміни фігури після пологів

В Instagram акторка опублікувала відео, в якому показала, як змінювалася її зовнішність протягом двох років - до другої вагітності, під час неї та після народження доньки Софії.

Ще до вагітності Кошмал активно займалася йогою та виконувала складні асани. Пізніше вона продовжила тренування, адаптуючи заняття до нового періоду життя.

Серед опублікованих кадрів є й ті, на яких вагітна акторка виконує стійку на голові. Саме цей момент особливо привернув увагу її підписників.

Після народження доньки Анна також показала свої заняття йогою. На деяких кадрах поруч із нею перебуває маленька Софія, яка залюбки почала долучатися до маминих тренувань.

Що акторка сказала про зміни свого тіла

Публікацію Кошмал супроводила коротким підписом, у якому наголосила, що не варто прагнути швидких результатів.

"На відео приблизно два роки мого життя, усьому свій час. Головне любити і дбати про здоров'ячко", - написала акторка.

Судячи з опублікованих кадрів, йога залишилася частиною її життя і після народження дитини.

Як відреагували підписники

У коментарях під відео шанувальники звернули увагу не лише на зміни фігури Кошмал, а й на її фізичну підготовку під час вагітності.

Коментар під дописом (скриншот)

Інші користувачі також не приховували свого захоплення акторкою.

Коментар під дописом (скриншот)

Що відомо про дітей Анни Кошмал

Анна Кошмал разом із чоловіком Іваном виховує двох дітей. У червні 2018 року в подружжя народився син Михайло, а в березні 2025-го акторка вдруге стала мамою - на світ з'явилася донька Софія.

Анна Кошмал з сином (фото: smorkovkina)

Зі своїм обранцем Кошмал одружилася у грудні 2017 року. Акторка майже не публікує його фотографій та не розкриває подробиць особистого життя. За її словами, вона не приховує чоловіка, а просто не показує його в соцмережах.

Як минула друга вагітність Анни Кошмал

Про другу вагітність Анна Кошмал повідомила у вересні 2024 року. Тоді акторка зізналася, що перші місяці були непростими через токсикоз, але вона продовжувала працювати та виходити на сцену.

Під час вагітності зірка ділилася з підписниками своїм самопочуттям, показувала округлий животик, але до самих пологів не розкривала стать майбутньої дитини.

11 березня 2025 року Кошмал народила доньку Софію вагою близько чотирьох кілограмів. За словами Анни, другі пологи минули комфортно, а після народження доньки вона навіть пожартувала, що тепер їй неважко було б наважитися і на третю дитину.