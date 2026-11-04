Артур Арамян про новий серіал "Котляревський" й життя поза кадром: "Хотілося б відійти від цих образів"

– Після роботи над драматичними проектами на кшталт "Клондайку" що для вас принципово змінюється в роботі над комедією?

– Мені здається, такий фільм як "Клондайк" стається з артистом один раз у житті. Я дуже вдячний, що в мене повірила режисерка Марина Ер Горбач і взяла в проект. Тут вдалося попрацювати з чудовими акторами, як-от Оксана Черкашина, Олег Щербина, який став моїм другом, Сергій Шадрін, також з оператором Святославом Булаковським. Працюючи над воєнною драмою, шукаєш у собі якісь тригери, намагаєшся дістати внутрішню драму. Мій персонаж - антагоніст, тому я хотів дістати ще й внутрішню лють. Налаштовувався, дивлячись фільми, де більше жорстокості, несправедливості. Це допомогло створити персонажа. А в комедії, як-от "Котляревський", шукаєш легкість, намагаєшся просто розважитись із чудовими людьми. Зокрема, у серіалі Нового каналу я грав персонажа, який бавиться, жартує, але водночас сумує від того, що хоче подобатись багатьом жінкам, та не вдається. Тож і тут є внутрішня драма героя.

– Чи є тип персонажів, яких вам пропонують надто часто, і ви вже хочете з нього вирватися?

– Однозначно! Це бандити, терористи, найманці. Хотілося б відійти від цих образів, аби розглядали на більш драматичні, глибокі ролі, незважаючи на стереотипний кавказький типаж.

– Яка ваша роль останніх років, на вашу думку, заслуговувала на більшу увагу глядачів?

– Назву короткометражний фестивальний фільм "Сурі". Режисером виступила Даша Волга. І в цій стрічці теж чудовий акторський ансамбль - Данило Мірешкін, Олеся Жураківська та інші. Цікава ідея, є глибина - короткометражка могла би більше засвітитися в медійному просторі. Люблю роль у цій стрічці і вважаю її однією з найуспішніших за останні роки.

– Ви писали у своїй акторській анкеті про вірші й тексти пісень. Чи продовжуєте писати й чи плануєте колись опублікувати роботи?

– Музикою займаюся вже половину життя, як і акторством. Випускаємо пісні з моїм другом - блогером Мікаелом Хачибабяном. Вони є на всіх музичних платформах, тож слухайте, діліться з друзями й лишайте коментарі! (усміхається). Пишемо треки ще з одним другом, продюсером Олександром Чернявським. Ось чекаємо нашу нову роботу у виконанні Злати Огнєвіч. А попереду ще багато - як від артистів, які будуть виконувати написані нами пісні, так і від нас особисто.

– Яке хибне враження про вас найчастіше складається під час першого знайомства?

– Думаю, перше хибне враження - те, що я суворий кавказець. А насправді я добрий, веселий, відкритий! І ще дуже скромний (усміхається).

– Яку деталь або рису характеру свого героя в "Котляревському" ви запропонували вже під час зйомок?

– Якось спонтанно під час сцени в мене виникла ідея, яку запропонував режисеру "Котляревського", - аби мій персонаж був веганом. Одразу ж змінив текст і промовив у кадрі, що я веган. Думаю, це смішно! Чи часто ви зустрічали вірменина-вегана? (усміхається).

– Чи доводилося вам іти з проєкту через ставлення до людей?

– На щастя, ніколи! Намагаюся ставитися до цього якось по-філософському. Розумію, що хороше кіно - це ансамбль, і кожен відповідає за щось своє. Тож краще певні непорозуміння, які можуть виникати, переводити на жарт. Звісно, якщо це можливо.

– Який сімейний принцип ви намагаєтеся зберігати незалежно від робочого графіка?

– Щодо сімейного важко відповісти. А от особистий чоловічий принцип для мене - ніхто, незалежно від повсякденного життя чи роботи, не має торкатися моєї честі й честі рідних, близьких і всіх, кого я люблю. А в інших питаннях завжди можна знайти спільну мову з усіма.

– Як готувалися до ролі кондитера? Книжки, фільми, спілкування з професійними кондитерами?

– У мене мама чудово готує. Тому з самого дитинства я навчався у неї. Зараз, у дорослому житті, можу приготувати як смачні десерти, так і майже будь-які страви, лише глянувши рецепт в інтернеті. Якби ви скуштували, які я готую синабони, струделі з яблуком чи вишнею! Це very wonderful, повірте мені.

Артур Арамян (фото надане пресслужбою Нового каналу)

Що відомо про серіал "Котляревський"

"Котляревський" - ситком про працівників однойменного ресторану, які шукають сучасне прочитання українських кулінарних традицій. Поряд із робочими завданнями їм доводиться розбиратися у власних почуттях, долати суперечності й знаходити вихід із комічних ситуацій.

Артур Арамян зіграв кондитера, який любить жартувати та прагне подобатися жінкам, хоча це не завжди йому вдається. У серіалі також знялися Дар’я Петрожицька, Ірина Кудашова, Костянтин Октябрський, Олег Гоцуляк, Володимир Ращук та інші актори.

Проєкт створила Starlight Production для Нового каналу. Прем’єра "Котляревського" відбулася 2 листопада.