На чому найбільше заробляє Оля Цибульська: співачка назвала три джерела доходу

На чому Цибульська заробляє найбільше

За словами артистки, найбільші заробітки їй забезпечують кілька напрямків роботи. Гастрольні концерти не є її головним джерелом доходу.

"Це точно не основний мій заробіток. Основними джерелами доходу досі залишаються корпоративи, монетизація музики і, звичайно, рекламні інтеграції. Це найбільші заробітки, а концерти - це швидше для душі", - розповіла Цибульська в інтерв'ю OBOZ.UA , опублікованому 7 жовтня.

Що Цибульська сказала про кількість корпоративів

Кількість корпоративів за місяць, за словами співачки, буває різною. Конкретних цифр вона не назвала.

"Ой, дуже по-різному. Давайте не будемо рахувати мої гроші!" - відповіла артистка з усмішкою.

Водночас Цибульська зізналася, що хотіла б заробляти більше, аби втілити власні плани, які відкладає через війну. Серед них - оновлення автомобіля та покупки для себе.

Чому Цибульська виступає в маленьких містах

Вона пояснила, що сама родом із невеликого міста, тому для неї важливо не ділити слухачів за місцем проживання.

"Мій народ - це мій продюсер. Якби не люди, я б не перемогла на «Фабриці зірок» і не збирала б зали", - наголосила виконавиця.

Говорячи про попит на свої виступи, Цибульська зазначила, що наразі має солдаути - розпродані квитки на концерти. На її думку, перегляди кліпів на YouTube можна накрутити, а порожній зал "говорить сам за себе".

На час інтерв'ю тривала друга частина її всеукраїнського туру.

Що Цибульська раніше розповідала про гонорари

Артистка також називала орієнтовну вартість своїх виступів. В інтерв'ю проєкту " Розмова " 10 березня 2026 року, вона пояснила, що сума залежить від часу, формату та складу команди.

"Від 5-6 тисяч доларів - це можу бути я і гітарист, наприклад. На весілля запросити - це дорожче", - зазначила співачка.

Скільки Цибульська хотіла за ведення весілля

У коментарі для " Туру зірками " 3 червня 2026 року, Ольга пояснювала, чому встановила високий гонорар за ведення весіль.

За словами артистки, така робота може тривати 8-9 годин і бути виснажливою.

"Я зараз називаю ціну, на яку мало хто погоджується - 10-15 тисяч євро. Поки що ніхто не погоджується, тому я маю "вихідний" ", - поділилася співачка.

Чи допомагає чоловік Цибульській фінансувати творчість

В інтерв’ю "Коротко про" , опублікованому 10 червня 2025 року, артистка розповідала про розподіл фінансових обов’язків у родині.

"Ми домовились давно: я сама заробляю на творчість, він - на сімʼю", - пояснювала Цибульська.

За її словами, чоловік також може підстрахувати її у складні моменти. Таку допомогу співачка описувала як партнерську підтримку.