Де зараз дідусь Гарольд, який став зіркою мемів: бігає марафони і може стати президентом
Якщо ви хоча б раз бачили фото літнього чоловіка з усмішкою, яка ніби приховує переживання, то ви точно знаєте Гарольда. Мем із його обличчям став одним із найвідоміших в інтернеті, але за популярною картинкою стоїть реальна історія людини, яка веде активне життя навіть у поважному віці.
Styler розповідає, хто такий Андраш Арато, як він став зіркою мемів і чим займається зараз.
Як звичайна фотосесія зробила Андраша Арато знаменитістю
Андраш Арато народився 11 липня 1945 року в угорському місті Кесег. За освітою він інженер-електрик, навчався у Будапештському університеті технологій та економіки.
До світової популярності чоловік жив звичайним життям. Після виходу на пенсію він навіть працював діджеєм на місцевому радіо та брав участь в угорській версії інтелектуального шоу "Що? Де? Коли?".
Його життя змінилося близько 15 років тому, коли він погодився взяти участь у рекламній фотосесії. Це була звичайна зйомка для стокових фотографій, але користувачі соцмереж звернули увагу на його особливий вираз обличчя.
Саме так народився мем Hide the Pain Harold - "Гарольд, який приховує біль". Людей підкорила його усмішка, яка на різних картинках почала символізувати втому, незручні ситуації або спроби приховати емоції.
Попри те, що спочатку Арато не очікував такої слави, згодом він прийняв свій образ і навіть почав активно взаємодіяти з прихильниками.
У 81 рік бігає марафони та має світову популярність
Зараз Андраш Арато не намагається сховатися від своєї мемної слави. Він веде соцмережі, подорожує, зустрічається з фанатами та бере участь у різних заходах.
Ба більше, чоловік дивує своєю активністю. У 81 рік він продовжує займатися спортом і бігає марафони. Для нього це не просто спосіб привернути увагу - Арато справді тренується та долає дистанції.
Нещодавно про нього знову заговорили в Угорщині після незвичайної ситуації. Після політичних подій у країні партія під назвою "Tisza" запропонувала громадянам назвати можливих кандидатів на посаду президента.
Серед запропонованих імен були відомі угорці, зокрема нобелівська лауреатка з біохімії Каталін Каріко та винахідник кубика Рубіка Ерне Рубік.
Однак під час неофіційного онлайн-голосування несподівано одним із фаворитів став саме Андраш Арато - той самий Гарольд із мемів.
Президентом він, звичайно, не став і офіційним кандидатом не був, але історія вкотре показала: людина, яка випадково стала символом інтернету, може залишатися цікавою мільйонам навіть через багато років.
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