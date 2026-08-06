Где сейчас дедушка Гарольд, который стал звездой мемов: бегает марафоны и может стать президентом
Если вы хотя бы раз видели фото пожилого мужчины с улыбкой, которая скрывает переживание, то вы точно знаете Гарольда. Мэм с его лицом стал одним из самых известных в интернете, но за популярной картинкой стоит реальная история человека, ведущего активную жизнь даже в почтенном возрасте.
Styler рассказывает, кто такой Андраш Арато, как он стал звездой мемов и чем занимается сейчас.
Как обычная фотосессия сделала Андраша Арато знаменитостью
Андраш Арато родился 11 июля 1945 в венгерском городе Кесег. По образованию он инженер-электрик, учился в Будапештском университете технологий и экономики.
До мировой популярности мужчина жил обычной жизнью. После ухода на пенсию он даже работал диджеем на местном радио и участвовал в венгерской версии интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?".
Его жизнь изменилась около 15 лет назад, когда он согласился поучаствовать в рекламной фотосессии. Это была обычная съемка для стоковых фотографий, но пользователи соцсетей обратили внимание на его особое выражение лица.
Именно так родился мем Hide the Pain Harold - "Гарольд, скрывающий боль". Людей покорила его улыбка, которая на разных картинках стала символизировать усталость, неловкие ситуации или попытки скрыть эмоции.
Несмотря на то, что изначально Арато не ожидал такой славы, он впоследствии все же принял свой образ и даже начал активно взаимодействовать со сторонниками.
В 81 год бегает марафоны и пользуется мировой популярностью
Сейчас Андраш Арато не пытается скрыться от своей мемной славы. Он ведет соцсети, путешествует, встречается с фанатами и участвует в разных мероприятиях.
Более того, мужчина удивляет своей активностью. В 81 год он продолжает заниматься спортом и бегает по марафонам. Для него это не просто способ привлечь внимание - Арато действительно тренируется и преодолевает дистанции.
Недавно о нем снова заговорили в Венгрии после необычной ситуации. После политических событий в стране партия под названием "Tisza" предложила гражданам назвать возможных кандидатов на пост президента.
Среди предложенных имен были известные венгры, в частности, нобелевская лауреатка по биохимии Каталин Карико и изобретатель кубика Рубика Эрне Рубик.
Однако во время неофициального онлайн-голосования неожиданно одним из фаворитов стал именно Андраш Арато - тот же Гарольд из мемов.
Президентом он, конечно, не стал и официальным кандидатом не был, но история еще раз показала: человек, случайно ставший символом интернета, может оставаться интересным миллионам даже спустя много лет.
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