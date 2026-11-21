На що Povin' витратить гроші після перемоги

Співачка зізналася, що не стала відкладати рішення щодо виграшу на потім. Вона вже розподілила кошти між кількома важливими для себе напрямками. Зокрема, частину вкладе у власний концерт, запланований на 20 грудня, а частину передасть на потреби ЗСУ.

"У мене все дуже легко з цим. Частину я витрачу на свій концерт, який я планую 20 грудня, частину - на донат на ЗСУ. Я якраз на фіналі сказала, що люди замало донатять на "Русоріз", - розповіла Вероніка.

Проте артистка не збирається спрямовувати абсолютно весь виграш на роботу та благодійність. Вона вирішила залишити трохи грошей і на спонтанні покупки для себе - не обов'язково корисні, проте здатні підняти настрій.

"І якусь частинку я лишу на спонтанні покупки якоїсь дурні веселої, просто щоб потішити свою внутрішню дитину", - пояснила Povin'.

Яку дитячу мрію здійснить співачка

За словами Вероніки, зараз вона хоче повернутися до давнього захоплення. Співачка з дитинства мріяла зібрати власну колекцію ляльок і вже планує придбати перші екземпляри.

"Я зараз вирішила повернутися до своєї дитячої мрії. Хочу колекціонувати ляльок, декілька собі куплю і буду радісно на них дивитися, розпаковувати", - поділилася артистка.

Povin' також пояснила, чому не хоче відмовлятися від таких, на перший погляд, дитячих забаганок. Вона свідомо залишає у своєму житті місце для безтурботності й не вважає це недоліком.

"Я дуже боюся вбити свою внутрішню дитину. Я місцями поводжуся інфантильно і це моя зважена позиція, це те, що я роблю з конкретним наміром. Тому що я розумію, що якщо не буду себе балувати, не буду показувати язика і просто робити щось, що мене внутрішньо заспокоює - мені буде дуже складно", - зізналася співачка.

Вона наголосила, що важливо не придушувати цю частину себе, а навпаки - давати їй можливість проявлятися.

"Дуже важливо якраз підсилювати та підгодовувати цю внутрішню малявку, яка хоче кривлятися, це дуже важлива частина мого персоналіті", - підсумувала Povin'.

Як Povin' перемогла у першому сезоні "Фабрики зірок"

Нагадаємо, що у фіналі першого сезону "Фабрики зірок" на SWEET.TV Povin' здобула перемогу, отримавши 34% голосів глядачів. Друге місце посів дует LIYAA&LESAN - Лілія Паламар та Олександр Круглий, які набрали 32%.

Третім став DYKYI із результатом 17%, четверте місце дісталося гурту NEBOKRAI (9%), а п'яте - NANA SOLIS (7%).

Сама Вероніка зізнавалася, що через повітряну тривогу не встигла повною мірою насолодитися моментом перемоги. Тепер артистка готується до сольного концерту та вже подала заявку на участь у Національному відборі на "Євробаченні".