На что Povin' потратит деньги после победы

Певица призналась, что не стала откладывать решение касаемо выигрыша на потом. Она уже распределила средства между несколькими важными для себя направлениями. В частности, часть вложит в собственный концерт, запланированный на 20 декабря, часть передаст на нужды ВСУ.

"У меня все очень легко с этим. Часть я потрачу на свой концерт, который я планирую 20 декабря, часть - на донат на ВСУ. Я как раз на финале сказала, что люди мало доначат на "Русоріз", - рассказала Вероника.

Однако артистка не собирается направлять весь выигрыш на работу и благотворительность. Она решила оставить немного денег и на спонтанные покупки для себя - не обязательно полезные, однако те, что способны поднять настроение.

"И какую-то часть я оставлю на спонтанные покупки какой-нибудь глупости веселой, просто чтобы порадовать своего внутреннего ребенка", - пояснила Povin'.

Какую детскую мечту исполнит певица

По словам Вероники, сейчас она хочет вернуться к давнему увлечению. Певица с детства мечтала собрать собственную коллекцию кукол и уже планирует приобрести первые экземпляры.

"Я сейчас решила вернуться к своей детской мече. Хочу коллекционировать кукол, несколько себе куплю и буду радостно на них смотреть, распаковывать", - поделилась артистка.

Povin' также объяснила, почему не хочет отказываться от таких, на первый взгляд, детских прихотей. Она сознательно оставляет в своей жизни место для беспечности и не считает это недостатком.

"Я очень боюсь убить своего внутреннего ребенка. Я местами веду себя инфантильно и это моя взвешенная позиция, это то, что я делаю с конкретным намерением. Потому что я понимаю, что если не буду себя баловать, не буду показывать язык и просто делать что-то, что меня внутренне успокаивает - мне будет очень сложно", - призналась она.

Артистка также подчеркнула, что важно не подавлять эту часть себя, а наоборот - давать ей возможность проявляться.

"Очень важно как раз усиливать и подкармливать эту внутреннюю малявку, которая хочет кривляться, это очень важная часть моего персоналити", - подытожила Povin'.

Как Povin' победила в первом сезоне "Фабрики зірок"

Напомним, что в финале первого сезона "Фабрики зірок" на SWEET.TV Povin' одержала победу, получив 34% голосов зрителей. Второе место занял дуэт LIYAA&LESAN - Лилия Паламар и Александр Круглый, которые набрали 32%.

Третьим стал DYKYI с результатом 17%, четвертое место досталось группе NEBOKRAI (9%), а пятое - NANA SOLIS (7%).

Сама Вероника признавалась, что из-за воздушной тревоги не успела в полной мере насладиться моментом победы. Теперь артистка готовится к сольному концерту и уже подала заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидении".