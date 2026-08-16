"Феномен", який не проміняв Дніпро на Париж: історія українця, що став легендою світового балету

Від Києва до головної сцени Парижа

До Франції Лифар приїхав зовсім молодим, фактично починаючи життя заново. Але талант швидко помітили.

Він не обмежився кар'єрою танцівника. Лифар став хореографом, педагогом і дослідником мистецтва танцю. Він створював власні постановки, працював над новою мовою балету та навчав майбутніх артистів.

Париж дав йому можливість стати світовою знаменитістю. Проте чим більшою ставала його слава, тим помітніше було, що своє походження він не збирається приховувати.

Дніпро, який з'явився на французькій сцені

Україна залишалася для Лифаря не просто спогадом дитинства. Вона проникала навіть у його творчість.

Одним із найвідоміших прикладів став балет "На Дніпрі". Хореограф звернувся до образу річки, яку добре знав із дитинства. Через мистецтво він ніби повертався до місця, яке залишив багато років тому.

Афіші балетних виступів 1930-1935 років (фото: wikipedia.org)

Лифар також підтримував українських артистів, коли вони приїжджали виступати до Франції. На одній із фотографій того часу він позує у вишитій сорочці - деталь, яка сьогодні особливо промовисто виглядає на тлі його французької кар'єри.

Не відмовився від України навіть на вершині слави

Попри десятиліття життя у Франції, Лифар не поспішав змінювати свою ідентичність. Він називав себе українцем і не хотів, щоб його походження залишилося лише рядком у біографії.

Сергій Лифар у 1961 році (фото: wikipedia.org)

Він мріяв повернутися до Києва та знову побачити Україну. Коли така можливість нарешті з'явилася, для нього це було значно більше, ніж звичайна подорож.

Останні роки життя Лифар провів за межами Франції. Він помер у Швейцарії 1986 року. Проте після його смерті частина особистої спадщини повернулася до Києва - разом із фотографіями, листами, книгами, костюмами та іншими речами, пов'язаними з його життям.

Лифар знайшов у Парижі світову славу, але так і не дозволив їй стерти його київське минуле. Саме тому його історія сьогодні - не лише про великого танцівника, а й про українця, який прославився далеко від дому, не відмовившись від свого коріння.