Ірина Білик, Ксенія Мішина та Анатолій Анатоліч: чиїх дітей хрестили українські зірки

Ірина Білик та Аліна Гросу

У травні 2026 року Ірина Білик стала хрещеною мамою Марка-Ґабріеля, сина співачки Аліни Гросу. Хрестини відбулися в Чернівцях, а світлинами з церемонії артистки поділилися в соціальних мережах.

Знаменитості знайомі багато років. Білик підтримувала Гросу ще на початку її кар'єри та раніше називала її своєю творчою похресницею. Тепер співачок пов'язує і справжнє кумівство.

Ірина Білик та Аліна Гросу (фото: іnstagram/alina_grosu)

Ксенія Мішина та Наталка Денисенко

Акторка Ксенія Мішина стала хрещеною мамою сина Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Знаменитості познайомилися на кінопробах, після чого почали дружити. Згодом їхні стосунки переросли в кумівство.

Однак наприкінці 2025 року між акторками спалахнув публічний конфлікт. Після інтерв'ю Денисенко Маші Єфросиніній, у якому вона розповіла про розлучення з Федінчиком, Мішина звинуватила колишню подругу в брехні та стала на бік її ексчоловіка.

Сама Денисенко пояснила, що їхні стосунки зіпсувалися ще раніше через невдалий розіграш у шоу, за який вона згодом перепросила.

Ксенія Мішина та Наталка Денисенко (фото: соцмережі)

Анатолій Анатоліч та Лілія Ребрик

У травні 2024 року телеведучий Анатолій Анатоліч став хрещеним батьком Аделіни - молодшої доньки Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого. Хрещеною мамою дівчинки стала акторка й телеведуча Ірина Хоменко.

Ребрик розповідала, що давно знайома з Анатолічем завдяки роботі на телебаченні. З роками їхні родини зблизилися, тому вибір хрещених батьків був невипадковим.

Фото з хрестин (фото: іnstagram/liliia.rebrik)

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова

Телеведуча Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою Івана - первістка співачки Світлани Тарабарової та її чоловіка Олексія Бондаря.

Хлопчик народився у 2018 році. Відтоді знаменитостей пов'язують не лише дружні стосунки, а й ронинні. Вітвіцька підтримує зв'язок із родиною співачки та проводить час зі своїм похресником.

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова (фото: instagram/solomiyavitvitska)

Тарас Тополя та Наталка Карпа

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя став хрещеним батьком Злати - доньки співачки Наталки Карпи та Євгена Терехова.

Артист давно дружить із родиною Карпи. Саме близькі стосунки стали причиною того, що подружжя довірило йому роль хрещеного батька своєї доньки.

Фото з хрестин (фото: соцмережі)

Макс Барських та Міша Романова

Співак Макс Барських став хрещеним батьком Мартіна - сина колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" Міші Романової.

Артистів пов'язує багаторічна дружба, яка розпочалася задовго до їхньої популярності. Тому саме Барських співачка довірила особливу роль у житті свого сина.

Макс Барських та Міша Романова (фото: соцмережі)

Віталій Козловський та Юлія Яцечко

У 2024 році співак Віталій Козловський та його дружина Юлія Бакуменко охрестили сина Оскара. Хрещеною мамою хлопчика стала Юлія Яцечко, дружина телеведучого Анатолія Анатоліча, а хрещеним батьком - музичний продюсер Андрій Ігнатченко.

Яцечко, яка раніше співпрацювала з Козловським як PR-менеджерка, розповідала, що для неї велика честь стати хрещеною мамою його сина.

Цікаво, що Юлію пов'язує кумівство і з Світланою Лободою. Саме співачка стала хрещеною мамою Аліси - старшої доньки Яцечко та Анатолія Анатоліча.