Як виглядають кохані Дантеса, Пономарьова і Боржемської: рідкісні фото зірок

Володимир Дантес

Співак завжди був досить відкритим щодо власного життя, однак нові стосунки співак вирішив не виносити на публіку.

Після розриву з дизайнеркою та підприємицею Дашею Кацуріною артист певний час залишався сам. Раніше Дантес був одружений зі співачкою Надею Дорофєєвою, а після розлучення почав нові стосунки з Кацуріною.

Чутки про розрив пари з’явилися у серпні минулого року. Згодом Кацуріна підтвердила, що вони більше не разом, і зізналася, що вперше за багато років залишилася наодинці із собою.

Однак у червні 2026 року 38-річний Дантес натякнув, що його серце знову зайняте. Артист опублікував відео, на якому проводить час із дівчиною. Пара ніжно обіймається та цілується, але камера була розташована так, що роздивитися її обличчя неможливо.

Єдине, що вдалося помітити прихильникам, - у дівчини довге темне волосся.

У серпні співак показав ще один момент із коханою та собакою в ліфті. Як стало відомо, Дантес зустрічається з маркетологинею Анастасією Неправдою, яка молодша за нього на 6 років.

Дантес з новою дівчиною (скриншот)

Марина Боржемська

Телеведуча, фітнес-експертка та блогерка Марина Боржемська також не поспішає розкривати всі деталі особистого життя.

Вона стала відомою після участі у шоу "Зважені та щасливі". Багато років Марина була у шлюбі з боксером В’ячеславом Узєлковим. Пара прожила разом понад 20 років, виховувала двох дітей - сина Роберта та доньку Олівію, а у 2018 році оголосила про розлучення.

У лютому 2026 року Боржемська вперше розповіла, що знову перебуває у стосунках. Вона зізналася, що поруч із нею є людина, з якою їй тепло та комфортно.

"Це ще такі дуже ранні стосунки, але це про спокій душевний, комфорт і підтримку", - розповіла Марина.

За словами телеведучої, вони познайомилися у Києві, а її обранець не має стосунку до шоу-бізнесу чи її професійної діяльності. Також вона зазначила, що вже познайомила його зі своїми дітьми.

Нещодавно Боржемська показала романтичне фото з коханим. На кадрі чоловік обіймає її за талію, а пара разом дивиться на захід сонця. Втім, обличчя свого обранця Марина знову приховала.

Як виглядає коханий Марини Боржемської (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Катерина Лозовицька

До списку зірок, які не одразу відкривають особисте життя, належить і модель Катерина Лозовицька.

Вона стала відомою після участі у 12 сезоні романтичного шоу "Холостяк", де у фіналі отримала каблучку від Алекса Топольського. Проте після завершення проєкту їхня історія кохання швидко завершилася.

Пізніше Катерина близько двох років зустрічалася з чоловіком на ім’я Володимир. Він навіть зробив їй пропозицію, але заручини пара скасувала.

У серпні 2026 року модель розсекретила новий роман. Її обранцем став співак Гідаят Сеїдов, який знайомий українським глядачам за участю у 13 сезоні шоу "Голос країни". Там артист був у команді Артема Пивоварова та дійшов до півфіналу.

Пара не надто часто ділиться спільними моментами, тому кожна нова поява разом привертає увагу прихильників.

Переможниця "Холостяка-12" з новим бойфрендом (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Олександр Пономарьов

Особисте життя Олександра Пономарьова роками цікавить прихильників. Співак рідко коментує романи та намагається не виставляти стосунки напоказ.

У минулому артист мав цивільний шлюб із продюсеркою Оленою Мозговою, з якою виховував двох доньок. Пізніше він одружився з Вікторією Мартинюк, яка народила йому сина Олександра. Цей шлюб завершився розлученням.

У 2025 році стало відомо, що співак перебуває у нових стосунках, однак свою обраницю він не показував. Лише у червні 2026 року Пономарьов уперше опублікував фото із коханою.

На знімку артист позує разом із Софією під час святкування дня народження телеведучого Дмитра Комарова. На кадрі також можна побачити інших українських знаменитостей.

Це стало першим випадком, коли Пономарьов відкрито показав жінку, яка поруч із ним.

Відомо, що Софія працює концертною директоркою співака та давно є частиною його команди.

Дівчина не веде публічного життя й не належить до українського шоу-бізнесу, тому інформації про неї небагато. За даними, які раніше з’являлися у ЗМІ, вона молодша за артиста на 17 років.

Пономарьов з Софією та друзями(фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Григорій Бакланов

Український актор Григорій Бакланов також не поспішав виносити особисте життя на загальний огляд. Після розриву з акторкою Анастасією Цимбалару він лише згодом наважився показати, що знову щасливий у стосунках.

Раніше Бакланов та Цимбалару були однією з найвідоміших акторських пар. Їхній роман тривав 10 років, а 2,5 року вони прожили у шлюбі. У березні 2024 року стало відомо про їхнє розлучення.

Колишнє подружжя не стало розкривати причини розриву, проте зазначило, що їм вдалося зберегти теплі та добрі стосунки.

У квітні 2026 року Бакланов уперше після розлучення показав нову кохану. Актор опублікував ніжне фото, на якому цілує темноволосу дівчину, а вона відповідає йому взаємністю. Водночас її ім’я артист поки що не розкриває.

Про нові стосунки Бакланов розповідав ще раніше в інтерв’ю Мирославі Мандзюк. Тоді він зізнався, що більше не самотній і почувається щасливим поруч з обраницею.

Григорій Бакланов з коханою (фото: instagram.com/baklanov.gr)