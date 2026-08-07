Как выглядят возлюбленные Дантеса, Пономарева и Боржемской: редкие фото звезд
Украинские звезды все чаще оберегают личную жизнь от излишнего внимания. Владимир Дантес, Александр Пономарев, Марина Боржемская и Екатерина Лозовицкая уже раскрыли новые романы, но не спешат делиться всеми подробностями.
Styler рассказывает, кто покорил сердца знаменитостей и как выглядят их избранники, которых они редко показывают.
Владимир Дантес
Певец всегда был достаточно открытым в вопросах личной жизни, однако новые отношения певец решил не выносить на публику.
После разрыва с дизайнером и предпринимателем Дашей Кацуриной артист некоторое время оставался сам. Ранее Дантес был женат на певице Наде Дорофеевой, а после развода начал новые отношения с Кацуриной.
Слухи о разрыве пары появились в августе прошлого года. Впоследствии Кацурина подтвердила, что они больше не вместе, и призналась, что впервые за многие годы осталась наедине с собой.
Однако в июне 2026 года Дантес намекнул, что его сердце снова занято. Артист опубликовал видео, где проводит время с девушкой. Пара нежно обнимается и целуется, но камера расположена так, что разглядеть ее лицо невозможно.
Единственное, что удалось заметить поклонникам, - у девушки длинные темные волосы. Позже певец показал еще один момент с любимой и собакой в лифте, но снова оставил ее личность загадкой.
Марина Боржемская
Телеведущая, фитнес-эксперт и блогерша Марина Боржемская также не спешит раскрывать все детали личной жизни.
Она стала известна после участия в шоу "Зважені та щасливі". Много лет Марина была в браке с боксером Вячеславом Узелковым. Пара прожила вместе более 20 лет, воспитывала двоих детей - сына Роберта и дочь Оливию, а в 2018 году объявила о разводе.
В феврале 2026 года Боржемска впервые рассказала, что снова находится в отношениях. Она призналась, что рядом с ней есть человек, с которым ей тепло и комфортно.
"Это еще такие очень ранние отношения, но это о спокойствии душевном, комфорте и поддержке", - рассказала Марина.
По словам телеведущей, они познакомились в Киеве, а ее избранник не имеет отношения к шоу-бизнесу или ее профессиональной деятельности. Также она отметила, что уже познакомила его со своими детьми.
Недавно Боржемская показала романтическое фото с любимым. На кадре мужчина обнимает ее за талию, а пара вместе смотрит на закат. Впрочем, лицо своего избранника Марина снова скрыла.
Екатерина Лозовицкая
В список звезд, которые не сразу открывают личную жизнь, относится и модель Екатерина Лозовицкая.
Она стала известна после участия в 12 сезоне романтического шоу "Холостяк", где в финале получила кольцо от Алекса Топольского. Однако по завершении проекта их история любви быстро завершилась.
Позже Екатерина около двух лет встречалась с мужчиной по имени Владимир. Он даже сделал ей предложение, но вскоре пара рассталась.
В августе 2026 года модель рассекретила новый роман. Ее избранником стал певец Гидаят Сеидов, знакомый украинским зрителям с участием в 13 сезоне шоу "Голос країни". Там артист был в команде Артема Пивоварова и дошел до полуфинала.
Пара не слишком часто делится общими моментами, поэтому каждое новое появление вместе привлекает внимание поклонников.
Александр Пономарев
Личная жизнь Александра Пономарева годами интересует поклонников. Певец редко комментирует романы и старается не выставлять отношения напоказ.
В прошлом артист вступал в гражданский брак с продюсером Еленой Мозговой, с которой воспитывал двух дочерей. Позже он женился на Виктории Мартынюке, которая родила ему сына Александра. Этот брак завершился разводом.
В 2025 году стало известно, что певец находится в новых отношениях, однако свою избранницу он не показывал. Только в июне 2026 Пономарев впервые опубликовал фото с любимой.
На снимке артист позирует вместе с Софией во время празднования дня рождения телеведущего Дмитрия Комарова. На кадре можно увидеть других украинских знаменитостей.
Это стало первым случаем, когда Пономарев открыто показал женщину, которая рядом с ним.
Известно, что София работает концертным директором певца и давно является частью его команды.
Девушка не ведет публичную жизнь и не принадлежит к украинскому шоу-бизнесу, поэтому информации о ней немного. По данным, которые ранее появлялись в СМИ, она младше артиста на 17 лет.
Григорий Бакланов
Украинский актер Григорий Бакланов также не спешил выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. После разрыва с актрисой Анастасией Цымбалару он только недавно решился показать, что снова счастлив в отношениях.
Ранее Бакланов и Цымбалару были одной из самых известных актерских пар. Их роман длился 10 лет, а 2,5 года они прожили в браке. В марте 2024 года стало известно об их разводе.
Бывшие супруги не стали раскрывать причины разрыва, однако отметили, что им удалось сохранить теплые и хорошие отношения.
В апреле 2026 года Бакланов впервые после развода показал новую любимую. Актер опубликовал нежное фото, на котором целует темноволосую девушку, а она отвечает ему взаимностью. В то же время ее имя артист пока не раскрывает.
О новых отношениях Бакланов рассказывал еще раньше в интервью Мирославе Мандзюк. Тогда он признался, что больше не одинок и чувствует себя счастливым рядом с избранницей.
Ранее Styler рассказывал, как сейчас выглядит актриса, которая в 37 сыграла 13-летнюю девочку из "Гарри Поттера".