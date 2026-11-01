Катерина Дойчева прокоментувала звинувачення щодо участі в шоу "Холостяк" заради піару

Чи прийшла Катерина Дойчева на "Холостяк" заради піару

Після участі в "Холостяку" Катерина представила свою першу авторську пісню "Чому ж нам не дарують" під сценічним ім'ям DOICHEVA. Композиція з'явилася після того, як В'ячеслав Кравцов вирішив не продовжувати знайомство з дівчиною.

Музичний дебют учасниці викликав припущення, що її поява на телебаченні була способом привернути увагу до власної творчості. Проте сама Катерина запевняє, що прийшла на проєкт із зовсім іншою метою.

За словами Дойчевої, вона захоплювалася музикою задовго до зйомок "Холостяка", але раніше переважно виконувала кавери. Ідея написати власну композицію виникла вже після завершення її участі в шоу.

"Я співала задовго до участі в телепроєкті, музика завжди була частиною мого життя. Раніше це переважно були кавери. А "Чому ж нам не дарують" я написала дорогою додому після виходу з "Холостяка", - розповіла Катерина.

Дівчина пояснила, що насправді хотіла познайомитися з головним героєм, який їй сподобався. Вона не планувала пов'язувати свою участь у романтичному реаліті з початком авторської музичної кар'єри.

"До Слави я прийшла знайомитися, бо він мені сподобався. Тоді я ще не знала, що ця поїздка закінчиться моєю першою авторською піснею", - зазначила Дойчева.

У композиції дівчина з гумором обіграла історію з неотриманою трояндою. Дойчева навіть припустила, що якби Кравцов вирішив продовжити їхнє знайомство, її першої авторської пісні могло б і не бути.

"Можливо, якби подарував троянду, саме цієї пісні й не було б", - зазначила вона.

Чому Катерина написала пісню після відмови Кравцова

Знайомство Катерини з В'ячеславом Кравцовим завершилося на першій вечірці "Холостяка". Головний герой не вручив їй троянду, пояснивши своє рішення тим, що вони мають різні енергії.

Дойчева припускає, що за короткий час їм просто не вдалося достатньо пізнати одне одного. За її словами, їхня перша розмова тривала приблизно десять хвилин.

Катерина вважає, що різниця темпераментів не завжди заважає стосункам, адже люди з різними характерами можуть доповнювати одне одного.

Вона також припустила, що Кравцов побачив лише її веселу та емоційну сторону. У повсякденному житті дівчина буває серйозною, особливо коли йдеться про роботу.

Катерина Дойчева та В'ячеслав Кравцов (фото: СТБ)

Що змінилося в житті Дойчевої після "Холостяка"

Участь у реаліті привернула до Катерини увагу нової аудиторії. Дівчина почала отримувати більше повідомлень від глядачів, які запам'ятали її завдяки незвичайній появі на першій вечірці.

За словами учасниці, їй приємно спілкуватися з людьми, які цікавляться її життям і творчістю.

Після шоу дівчину також почали запрошувати на побачення. Проте зараз вона зосереджена на музичній творчості та просуванні свого першого релізу.

За словами Дойчевої, через насичений графік їй не завжди вдається знайти час для романтичних зустрічей. Та вона не відмовляється від нових знайомств і залишається відкритою до стосунків.

Окрему популярність після ефіру отримала й курка Лариска, з якою Катерина прийшла на першу зустріч із Кравцовим.

Глядачі почали створювати меми з їхньою участю та жартома називати Лариску переможницею сезону. Сама Дойчева ставиться до цього з гумором.

Чи готова Катерина знову зустрітися з Кравцовим

Попри те, що знайомство на "Холостяку" не переросло у стосунки, Дойчева не виключає можливості ще раз побачитися з В'ячеславом.

Дівчина зізналася, що погодилася б на зустріч без камер, якби головний герой запропонував їй продовжити спілкування.

Катерині було б цікаво більше дізнатися про його життя та показати свою творчість, адже саме він надихнув її на написання першої авторської композиції.

"Думаю, погодилася б зустрітися. Мені було б цікаво більше дізнатися про нього, про його життя. І, звичайно, поділитися своєю творчістю - він усе-таки надихнув мене на пісню", - пояснила учасниця.

Вона також запевнила, що не має претензій до Кравцова та не збирається дорікати йому через рішення на першій вечірці.

"Він же мені троянду не дав, а не носа відкусив. Ми можемо нормально спілкуватися, дружити", - пожартувала Дойчева.

Катерина переконана, що навіть після невдалого романтичного знайомства люди можуть зберігати хороші стосунки.