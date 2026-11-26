Осадча відреагувала на заяву Каменських про українську мову

Телеведуча зізналася, що їй особливо неприємно чути висловлювання, які дискредитують українську мову. Вона наголосила, що кожна людина має право на власну думку, але до поширення тверджень, які не мають клінічного підтвердження, варто ставитися відповідально.

"Я дуже не люблю, коли ображають українську мову", - наголосила телеведуча.

Катерина не приховує, що сама виросла в російськомовній родині, а її оточення тривалий час також спілкувалося російською. Тому вона радіє, що дедалі більше українців переходять на державну мову.

На думку Осадчої, українська мова є важливою складовою національної ідентичності, яку необхідно берегти, вивчати та вдосконалювати.

Чи підтримує Осадча стосунки з Потапом і Каменських

Під час розмови телеведуча розповіла, що добре знайома з артистами, адже свого часу вони навіть були сусідами.

Попри давнє знайомство, Катерина особисто не обговорювала зі співачкою її резонансне висловлювання. Вона також зазначила, що вже тривалий час не бачилася з Настею та її чоловіком.

"З Настею і Льошею давно не бачилися", - поділилася Осадча.

Нагадаємо, родини знаменитостей пов'язує не лише давнє знайомство. У 2019 році Потап став хрещеним батьком сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.

Потап з Каменських та Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим (фото: іnstagram/kosadcha)

Чому слова Каменських засмутили Осадчу

Окрему увагу телеведуча приділила відповідальності знаменитостей за їхні публічні висловлювання. На її думку, артисти мають усвідомлювати, які наслідки можуть мати їхні слова, особливо під час повномасштабної війни.

"Взагалі людина публічна має відповідати за свої слова. І тут вже кожен робить свій вибір", - зазначила Катерина.

Осадча пояснила, що заяви на кшталт тієї, яку зробила Каменських, можуть стати приводом для нових маніпуляцій з боку російської пропаганди.

"Я не обурююсь, я засмучуюсь. Тобто ми даємо росіянам новий хліб для обговорень нашої мови", - пояснила ведуча.

Вона також закликала українців критично ставитися до інформації, яку вони поширюють у публічному просторі, та пам'ятати, що Росія веде проти України не лише збройну, а й інформаційну війну.

Що відомо про мовний скандал навколо Насті Каменських

Нагадаємо, приводом для критики співачки стало її інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Під час розмови Каменських розповіла про проблеми зі здоров'ям та заявила, що її психологиня нібито пов'язала появу кісти з переходом на українську мову.

Ці слова викликали резонанс у соціальних мережах. Згодом на критику відреагував і Потап, який стверджував, що висловлювання його дружини вирвали з контексту під час монтажу інтерв'ю.