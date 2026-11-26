Осадчая отреагировала на заявление Каменских об украинском языке

Телеведущая призналась, что ей особенно неприятно слышать высказывания, которые дискредитируют украинский язык. Она подчеркнула, что каждый человек имеет право на собственное мнение, но к распространению утверждений, не имеющих клинического подтверждения, стоит относиться ответственно.

"Я очень не люблю, когда оскорбляют украинский язык", - подчеркнула телеведущая.

Катерина не скрывает, что сама выросла в русскоязычной семье, а ее окружение долгое время также общалось на русском языке. Поэтому она рада, что все больше украинцев переходят на государственный язык.

По мнению Осадчей, украинский язык является важной составляющей национальной идентичности, которую необходимо беречь, изучать и совершенствовать.

Поддерживает ли Осадчая отношения с Потапом и Каменских

Во время разговора телеведущая рассказала, что хорошо знакома с артистами, ведь в свое время они даже были соседями.

Несмотря на давнее знакомство, Катерина лично не обсуждала с певицей ее резонансное высказывание. Она также отметила, что уже долгое время не виделась с Настей и ее мужем.

"С Настей и Лешей давно не виделись", - поделилась Осадчая.

Напомним, семьи знаменитостей связывает не только давнее знакомство. В 2019 году Потап стал крестным отцом сына Катерины Осадчей и Юрия Горбунова.

Потап с Каменских и Катерина Осадчая с Юрием Горбуновым (фото: Instagram/kosadcha)

Почему слова Каменских расстроили Осадчую

Отдельное внимание телеведущая уделила ответственности знаменитостей за их публичные высказывания. По ее мнению, артисты должны осознавать, какие последствия могут иметь их слова, особенно во время полномасштабной войны.

"Вообще публичный человек должен отвечать за свои слова. И тут уже каждый делает свой выбор", - отметила Катерина.

Осадчая объяснила, что заявления, подобные тому, которое сделала Каменских, могут стать поводом для новых манипуляций со стороны российской пропаганды.

"Я не возмущаюсь, я расстраиваюсь. То есть мы даем россиянам новый хлеб для обсуждения нашего языка", - объяснила ведущая.

Она также призвала украинцев критически относиться к информации, которую они распространяют в публичном пространстве, и помнить, что Россия ведет против Украины не только вооруженную, но и информационную войну.

Что известно о языковом скандале вокруг Насти Каменских

Напомним, поводом для критики певицы стало ее интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Во время разговора Каменских рассказала о проблемах со здоровьем и заявила, что ее психолог якобы связала появление кисты с переходом на украинский язык.

Эти слова вызвали резонанс в социальных сетях. Позже на критику отреагировал и Потап, который утверждал, что высказывания его жены вырвали из контекста во время монтажа интервью.