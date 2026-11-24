"Міцик" не зміг стримати сльози

Як пояснила дівчина кулінара в своєму пості, відео зняли буквально через п'ять хвилин після виходу з клініки. Саме там закохані й дізналися, хто в них народиться.

Виявилося, пара спочатку планувала влаштувати гендер-вечірку, однак цікавість виявилася сильнішою. Вони не змогли дочекатися святкування й вирішили дізнатися відповідь одразу.

"Іноді найщасливіші моменти трапляються зовсім не так, як ми планували… Без ідеального сценарію, підготовки та красивих декорацій", - поділилася Ксюша.

Вона також пояснила, що згодом закохані все-таки влаштували окрему вечірку. Проте перші емоції від довгоочікуваної новини залишилися саме на спонтанному відео.

Головний секрет уже відомий: у пари народиться дівчинка. Обраниця Влада ніжно звернулася до майбутньої донечки та зізналася, як сильно вони чекають на її появу.

"Як же сильно ми на тебе чекаємо, наша маленька донечко!" - написала вона.

Дівчина також розповіла, що вагітність уже подарувала їм чимало щасливих моментів. За її словами, іноді найкраще відбувається саме тоді, коли перестаєш усе контролювати й дозволяєш життю дивувати.

"Ти ще не народилася, а вже подарувала нам стільки щасливих моментів разом", - додала вона.

Що відомо про особисте життя Влада Міцкевича

Особисте життя кулінара раніше вже привертало увагу глядачів. Під час участі у восьмому сезоні "МастерШеф" він познайомився з Еліною Павленко. Спочатку вони були конкурентами на кухні, але згодом між учасниками виникли романтичні почуття.

У грудні 2018 року Влад освідчився Еліні, однак до весілля справа так і не дійшла. Приблизно через два місяці пара розірвала заручини.

Згодом Міцкевич одружився з дівчиною на ім'я Наталя. У грудні 2019 року стало відомо про їхнє весілля. У подружжя народився син Володимир, якого батьки називають Вовчиком.

Однак згодом шлюб завершився розлученням. Кулінар зізнався, що через велику зайнятість роботою йому не вистачало часу на родину. Він також повідомив, що після розлучення вони з Наталею зберегли нормальні стосунки та продовжують спілкуватися заради сина.