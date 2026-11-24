Избранница звезды "МастерШеф" Влада Мицкевича показала щемящее видео с момента, когда пара узнала пол малыша
Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Влад Микевич готовится стать отцом. Его возлюбленная поделилась трогательным видео, на котором пара впервые узнает пол будущего ребенка. Эмоциональные кадры были сняты сразу после визита в клинику.
Подробнее об особом моменте Styler расскажет со ссылкой на пост, опубликованный девушкой кулинара Ксенией Марюхненко в Instagram.
"Мицик" не смог сдержать слезы
Как объяснила девушка кулинара в своем посте, видео было снято буквально через пять минут после выхода из клиники. Там влюбленые и узнали, кто у них родится.
Оказалось, пара сначала планировала устроить гендер-вечеринку, однако любопытство оказалось сильнее. Они не смогли дождаться празднования и решили узнать ответ сразу.
"Иногда самые счастливые моменты бывают совсем не так, как мы планировали… Без идеального сценария, подготовки и красивых декораций", - поделилась Ксюша.
Она также объяснила, что впоследствии влюбленные все-таки устроили отдельную вечеринку. Однако первые эмоции от долгожданной новости остались именно на спонтанном видео.
Главный секрет уже известен: у пары родится девочка. Избранница Влада нежно обратилась к будущей дочери и призналась, как сильно они ждут ее появления.
"Как же сильно мы тебя ждем, наша маленькая доченька!" - написала она.
Девушка также рассказала, что беременность уже подарила им немало счастливых моментов. По ее словам, иногда лучше всего происходит именно тогда, когда перестаешь все контролировать и позволяешь жизни удивлять.
"Ты еще не родилась, а уже подарила нам столько счастливых моментов вместе", - добавила она.
Что известно о личной жизни Влада Мицкевича
Личная жизнь кулинара раньше уже привлекала внимание зрителей. Во время участия в восьмом сезоне "МастерШеф" он познакомился с Элиной Павленко. Поначалу они были конкурентами на кухне, но впоследствии между участниками возникли романтические чувства.
В декабре 2018 года Влад сделал предложение Элине, однако до свадьбы дело так и не дошло. Приблизительно через два месяца пара разорвала помолвку.
Впоследствии Мицкевич женился на девушке по имени Наталья. В декабре 2019 года стало известно об их свадьбе. У супругов родился сын Владимир, которого родители называют Вовчиком.
Однако впоследствии брак завершился разводом. Кулинар признался, что из-за большой занятости работой ему не хватало времени на семью. Он также сообщил, что после развода они с Натальей сохранили нормальные отношения и продолжают общаться ради сына.
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