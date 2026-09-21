KUGATESSA з "Фабрики зірок" потрапила у скандал з брендом à propos через прикраси на 40 тисяч (фото)

Що сталося

Після першого прайм-шоу "Фабрики зірок" ювелірний бренд à propos опублікував заяву про прикраси, які, за словами представників компанії, були передані Саші Кугат для виступу ще близько року тому.

Представники бренду стверджують, що загальна вартість виробів становила понад 40 тисяч гривень. За їхніми словами, артистка мала повернути прикраси після використання, однак цього нібито не сталося.

"Рік тому Саша взяла у нас прикраси для виступу на суму понад 40 000 грн і так їх і не повернула. А тепер ось вони - на ній в ефірі "Фабрики зірок", - заявили представники бренду.

В à propos також зазначили, що майже рік бачили свої прикраси на Саші Кугат і чекали на їхнє повернення. За їхніми словами, згодом на повідомлення та прохання щодо виробів перестали відповідати.

"На жаль, у певний момент на наші повідомлення та прохання просто перестали реагувати", - йдеться у заяві.

Бренд також наголосив, що підтримує молодих артистів, позичає прикраси для зйомок і виступів, а іноді й дарує їх.

"Прозорість, чесність і взаємна повага - одні з ключових принципів, на яких будується бренд. Саме тому подібний досвід для нас особливо прикрий", - заявили в à propos.

Представники бренду також додали, що виступають за прозору та відповідальну співпрацю у культурній сфері. Наразі публічно озвучена саме позиція à propos. Відповіді Саші Кугат на заяву бренду в наведеному дописі немає.

Хто така KUGATESSA

KUGATESSA - сценічний псевдонім Саші Кугат, учасниці оновленої "Фабрики зірок".

Співачка взяла участь у відборі учасників музичного проєкту та з'явилася на першому прайм-шоу. Водночас до фінальної дванадцятки учасників "Фабрики зірок" вона не пройшла.