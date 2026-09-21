KUGATESSA из "Фабрики зірок" попала в скандал с брендом à propos из-за украшений на 40 тысяч (фото)

Что произошло

После первого прайм-шоу "Фабрики зірок" ювелирный бренд à propos опубликовал заявление об украшениях, которые, по словам представителей компании, были переданы Саше Кугат для выступления еще около года назад.

Представители бренда утверждают, что общая стоимость изделий составила более 40 тысяч гривен. По их словам, артистка должна была вернуть украшения после использования, однако этого вроде бы не произошло.

"Год назад Саша взяла у нас украшения для выступления на сумму более 40 000 грн и так их и не вернула. А теперь вот они - на ней в эфире "Фабрики зірок", - заявили представители бренда.

В à propos также отметили, что почти год видели свои украшения на Саше Кугат и ждали их возвращения. По их словам, впоследствии на сообщения и просьбы по поводу изделий перестали отвечать.

"К сожалению, в определенный момент на наши сообщения и просьбы просто перестали реагировать", - говорится в заявлении.

Бренд также отметил, что поддерживает молодых артистов, одалживает украшения для съемок и выступлений, а иногда и дарит их.

"Прозрачность, честность и взаимное уважение - одни из ключевых принципов, на которых строится бренд. Именно поэтому подобный опыт для нас особенно досадный", - заявили в à propos.

Представители бренда также добавили, что выступают за прозрачное и ответственное сотрудничество в культурной сфере. Пока публично озвучена именно позиция à propos. Ответа Саши Кугат на заявление бренда в данном сообщении нет.

Кто такая KUGATESSA

KUGATESSA - сценический псевдоним Саши Кугат, участницы обновленной "Фабрики зірок".

Певица приняла участие в отборе участников музыкального проекта и появилась в первом прайм-шоу. В то же время до финальной двенадцатки участников "Фабрики зірок" она не прошла.