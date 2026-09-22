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Люди 22 вересня 2026, 09:33

Ігоря Ласточкіна ледь впізнали на новому відео: артист-військовий показався з побратимами

Останнім часом гуморист досить рідко з'являється у публічному просторі
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Ігор Ласточкін під час служби в ЗСУ (фото: Styler)
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Український гуморист Ігор Ласточкін, який служить у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", знову з'явився у Мережі. Цього разу артист записав коротке відеозвернення, у якому подякував музикантам "Курган & Agregat" за допомогу його побратимам.

Styler з посиланням на допис amil_kurganagregat у Threads розповідає, що відомо про допомогу гурту військовим та як зараз виглядає комік.

Нова система РЕБ для військових

Відео з Ласточкіним опублікував Аміль Насіров. На кадрах гуморист звертається до учасників гурту "Курган & Agregat" і дякує їм за придбану для військових систему радіоелектронної боротьби.

За словами автора відео, необхідне обладнання придбали за гроші, які музиканти заробили під час концертів. Йдеться про допомогу бійцям 93-ї ОМБр "Холодний Яр", де сьогодні служить гуморист.

Для самого Ігоря це одна з небагатьох публічних появ за останній час. Після мобілізації він значно рідше з'являється в соцмережах і майже не розповідає про свою службу.

Ласточкін сильно змінився

У новому відео артиста складно впізнати у звичному сценічному образі. комік поголив голову, а також відростив довгу бороду, у якій помітна сивина.

Що ще відомо про службу Ласточкіна

Про мобілізацію Ігоря Ласточкіна стало відомо 19 лютого 2025 року. Тоді гуморист опублікував фото військового квитка та зброї й повідомив, що приєднався до ЗСУ.

У коментарях військовослужбовиця Ангеліна Безотосна зазначила, що Ласточкін служитиме разом із нею у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Вже у березні артист уперше показався у військовій формі та сам підтвердив, що служить у 93-й ОМБр. У відео з блогером Володимиром Черняком Ласточкін жартома сказав, що тепер "виступає" у "93 кварталі" - на Донбасі. Також того дня стало відомо, що він виконує завдання разом із побратимами на цьому напрямку.

Після цього Ласточкін нечасто розповідав про службу публічно. Однак кілька разів з'являвся у проєкті "Ліга сміху". Гуморист виходив на сцену як запрошений учасник та не відмовлявся від можливості підтримати команди, з якими його пов'язує багаторічна робота в українському гуморі.

Його появи на "Лізі сміху" стали одними з небагатьох публічних моментів за час служби. Водночас артист не перетворює такі виходи на регулярну медійну присутність і продовжує поєднувати службу в ЗСУ з окремими професійними появами.

Нагадаємо, що раніше комік Ігор Ласточкін розповідав про своїх близьких родичів, які перебувають на території Росії.

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