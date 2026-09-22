Игоря Ласточкина едва узнали на новом видео: артист-военный показался с побратимами

Новая система РЭБ для военных

Видео с Ласточкиным опубликовал Амиль Насиров. На кадрах юморист обращается к участникам группы "Курган & Agregat" и благодарит их за приобретенную для военных систему радиоэлектронной борьбы.

По словам автора видео, необходимое оборудование было приобретено за деньги, которые музыканты заработали во время концертов. Речь идет о помощи бойцам 93 ОМБр "Холодный Яр", где сегодня служит юморист.

Для самого Игоря это одно из немногих публичных появлений за последнее время. После мобилизации он гораздо реже появляется в соцсетях и почти не рассказывает о своей службе.

Ласточкин сильно изменился

В новом видео артиста сложно узнать в обычном сценическом образе. комик побрил голову, а также отрастил длинную бороду, в которой заметна седина.

"Игорь Ласточкин на 100 лет постарел на войне. Это наша реальность сегодня. Игорь, огромная Вам благодарность за защиту и низкий поклон";

"Не узнала Ласточкина... Уважение! Спасибо "Курган & Agregat" за постоянную помощь нашим титанам и Игорю Ласточкину за службу";

"Так радостно видеть Ласточкина";

"О, это же Игорь Ласточкин. Кто говорил, что он не воюет? А я знала, что это он защищает нас. А вы молодцы, что помогаете нашим воинам".

Что еще известно о службе Ласточкина

О мобилизации Игоря Ласточкина стало известно 19 февраля 2025 года. Тогда юморист опубликовал фото военного билета и оружия и сообщил, что присоединился к ВСУ.

В комментариях военнослужащая Ангелина Безотосна отметила, что Ласточкин будет служить вместе с ней в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Уже в марте артист впервые показался в военной форме и подтвердил, что служит в 93-й ОМБр. В видео с блоггером Владимиром Черняком Ласточкин в шутку сказал, что теперь "выступает" в "93 квартале" - на Донбассе. Также в тот день стало известно, что он выполняет задание вместе с собратьями по этому направлению.

После этого Ласточкин нечасто рассказывал о службе публично. Однако несколько раз появлялся в проекте "Лига смеха" . Юморист выходил на сцену как приглашенный участник и не отказывался от возможности поддержать команды, с которыми его связывает многолетняя работа в украинском настроении.

Его появление на "Лиге смеха" стало одним из немногих публичных моментов за время службы. В то же время, артист не превращает такие выходы в регулярное медийное присутствие и продолжает совмещать службу в ВСУ с отдельными профессиональными появлениями.