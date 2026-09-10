Квіткова, Дорофєєва і Міщеряков: названо суддів та ведучих нового сезону "Танцюють всі"

Хто став ведучими "Танцюють всі"

Оновлену команду ведучих очолили Даша Квіткова та Роман Міщеряков.

Для Квіткової це перший досвід роботи ведучою шоу такого масштабу. Вона зізналася, що особливо рада дебютувати саме у проєкті з великою історією.

"Я вперше стала ведучою такого масштабного шоу, і я неймовірна щаслива, що це саме "Танцюють всі" - проєкт з історією, який справді вражає. Я насолоджуюсь усіма моментами на знімальному майданчику разом із талановитими людьми навколо", - розповіла Даша.

"Мені хочеться, щоб кожен з учасників сьогодні не соромився, розкрився та показав усе, що вміє і що має всередині. Бо іноді танець може сказати набагато більше, ніж слова", - зазначила вона.

Її партнером став ведучий та автор YouTube-каналу "Точка збору" Роман Міщеряков.

За його словами, повернення "Танцюють всі" може стати стартовим майданчиком для нових українських танцівників.

"Для мене повернення "Танцюють всі" на SWEET.TV - неймовірна подія. Це перший проєкт такого масштабу. Свого часу "Танцюють всі" стало важливою частиною української танцювальної культури, і, думаю, його справді дуже чекали танцівники по всій країні", розповів Роман.

"Мені б дуже хотілось, щоб це повернення стало точкою старту для нових імен, які представлятимуть Україну не лише на всеукраїнській сцені, а й за її межами", - також сказав він.

Від учасників Міщеряков очікує не лише технічної майстерності, а й щирої любові до танцю.

"Я б хотів побачити талановитих людей, які прийшли сюди показати свій талант і прокайфувати", - додав ведучий.

Квіткова також позитивно оцінила їхній тандем.

"Мені дуже пощастило працювати з Ромою - він неймовірний комік і ведучий, з ним дуже комфортно, і мені здається, що у нас справді класний тандем. Ми з нетерпінням чекаємо нашої зустрічі з глядачами на SWEET.TV", - зазначила вона.

Хто став суддями нового сезону

До суддівської команди "Танцюють всі" увійшли представники музичної та танцювальної індустрії.

Оцінювати виступи учасників будуть:

Надя Дорофєєва

Максим Оробець

Марина Кущова

Руслан Махов

Оробець - один із найтитулованіших танцівників Східної Європи. Кущова працює як хореографиня-постановниця та співпрацює із зірками світового рівня, а Махов створює танцювальні перформанси для великих українських шоу.

Яким буде новий сезон "Танцюють всі"

Шоу повертається після понад десяти років паузи з новим поколінням учасників та оновленою командою.

У новому сезоні збережуть головні елементи проєкту - конкуренцію, сценічні виступи та боротьбу за перемогу. Водночас творці обіцяють більше простору для різних танцювальних напрямів, власного стилю та індивідуальності учасників.

Керівник Sweet.tv Originals. Big Entertainment Shows Володимир Завадюк наголосив, що проєкт має стати платформою для розвитку нових талантів.

"Сьогодні особливо важливо підтримувати молоді таланти, давати їм можливість розвиватися, творити та заявляти про себе. Саме тому, навіть у ці надзвичайно складні дні для Києва, ми продовжуємо знімати "Танцюють всі" - попри все, звісно, приділяючи особливу увагу безпеці команди та учасників", - наголосив він.

"Ми робимо цей проєкт, щоб талановиті танцівники з усієї України мали платформу, де можуть показати себе, отримати професійний досвід і зробити крок до великої сцени - в Україні та за її межами", - зазначив Володимир.

Новий сезон також створюється у партнерстві із Superhumans Center. Одним із напрямів проєкту стане підтримка інклюзивності та відкриття нових можливостей для талановитих людей незалежно від життєвих обставин.