Літвінова назвала умову для повернення у суддівський склад шоу "МастерШеф"

За якої умови Літвінова повернулася б на "МастерШеф"

У відео, яке поширили в TikTok, кулінарка пов'язала можливе повернення зі зміною суддівського складу. За її словами, вона не хоче поступатися власними принципами заради роботи в проєкті.

"Я прийду на "МастерШеф", якщо мене туди позвуть, коли Ектора там не буде. Навіщо себе зраджувати?" - сказала Літвінова.

Вона пояснила, що на цьому етапі життя найбільше цінує внутрішній спокій і можливість бути чесною із собою та іншими.

"Я вже настільки доросла і всім все довела, що я просто живу для себе та своєї душі. І я хочу дивитись чесно людям в очі, що я і роблю. Хочу посміхатися, бути спокійною та щасливою", - додала кулінарка.

Її слова стосуються умов можливого повернення: у наведеній відповіді вона не повідомляє, що вже отримала запрошення від команди шоу.

Що Літвінова розповідала про конфлікт з Ектором

Про складнощі у спілкуванні з Хіменесом-Браво екссуддя говорила в інтерв'ю Аліні Доротюк 12 березня 2025 року. За її словами, спочатку вони знаходили спільну мову, але згодом взає ини погіршилися.

Літвінова пояснювала, що їй було важко пристосуватися до мінливої поведінки колеги: одного дня він міг бути привітним, а іншого - не вітатися чи уникати спілкування.

Окремо вона згадувала ситуації під час оцінювання страв. За словами кулінарки, Ектор говорив іспанською, поки вона коментувала роботи учасників перед камерами. Вона не розуміла його слів і просила їх перекладати.

Тетяна стверджувала, що це заважало їй працювати, однак з'ясовувати стосунки перед учасниками шоу вона не хотіла.

Як Ектор раніше реагував на це

Хіменес-Браво коментував висловлювання колишньої колеги в інтерв'ю Маші Єфросиніній, опублікованому 5 серпня 2025 року.

За його словами, повної розмови Літвінової з Доротюк він не дивився, але бачив окремі уривки в TikTok. Шеф-кухар висловив здивування тим, що через роки після відходу з проєкту вона повертається до непорозумінь на знімальному майданчику.

Ектор також наголосив на ролі "МастерШеф" у її кар'єрі. На його думку, шоу дало Літвіновій впізнаваність, тому сам він у подібній ситуації зосередився б на власних досягненнях і вдячності проекту.

Цей коментар стосувався її попередніх слів у 2025 році.

Коли Літвінова залишила шоу та хто її замінив

Літвінова була суддею основного "МастерШеф" із третього до восьмого сезону. У 2019 році до суддівської команди приєдналася Єлизавета Глінська, а згодом її змінила Ольга Мартиновська.

Співпрацю з Літвіновою припинили після завершення контракту. Водночас підтвердження, що саме конфлікт з Ектором став причиною цього рішення, немає.

Після відходу з телепроєкту кулінарка розвивала власний YouTube-канал. Вона також відкрила інтернет-магазин кухонної техніки та приладдя. Про цей напрям роботи Літвінова говорила в інтерв'ю 2024 року.

Що сталося між Літвіновою та Мартиновською

Суперечки довкола роботи на "МастерШеф" зачепили і стосунки Літвінової з Ольгою Мартиновською. Вони були близькими подругами та кумами: Тетяна хрестила доньку Ольги Віру.

Літвінова розповідала, що не відчула від подруги підтримки після завершення співпраці з проєктом. Мартиновська, зі свого боку, не вважала власну участь у шоу зрадою.

У квітні 2025 року Ольга пояснювала, що заздалегідь повідомила Тетяні про кастинг і отримала від неї підтримку. Також вона наголошувала, що прийшла до суддівської команди вже після Єлизавети Глінської.

"Мені щиро шкода і боляче втратити ці стосунки. Я дуже поважаю Таню і люблю", - говорила Мартиновська.