Литвинова назвала условие для возвращения в судейский состав шоу "МастерШеф"
Татьяна Литвинова высказалась о возможном возвращении к кулинарному шоу "МастерШеф". Экссудия не исключает такого сценария, однако имеет принципиальное условие.
Styler рассказывает, от чего зависит решение кулинарки и что известно о ее взаимоотношениях с бывшими коллегами.
При каком условии Литвинова вернулась бы на "МастерШеф"
В видео, распространившемся в TikTok, кулинарка связала возможный возврат со сменой судейского состава. По ее словам, она не хочет уступать собственные принципы ради работы в проекте.
"Я приду на "МастерШеф", если меня туда зовут, когда Эктора там не будет. Зачем себя изменять?" - сказала Литвинова.
Она объяснила, что на этом этапе жизнь больше всего ценит внутреннее спокойствие и возможность быть честной с собой и другими.
"Я уже настолько взрослая и всем все доказала, что я просто живу для себя и своей души. И я хочу честно смотреть людям в глаза, что я и делаю. Хочу улыбаться, быть спокойной и счастливой", - добавила кулинарка.
Ее слова касаются условий возможного возвращения: в данном ответе она не сообщает, что уже получила приглашение от команды шоу.
Что Литвинова рассказывала о конфликте с Эктором
О сложностях в общении с Хименесом-Браво экссудия говорила в интервью Алине Доротюк 12 марта 2025 года. По ее словам, сначала они находили общий язык, но впоследствии взаимоухудшились.
Литвинова объясняла, что ей было трудно приспособиться к меняющемуся поведению коллеги: однажды он мог быть приветливым, а другой - не здороваться или избегать общения.
Отдельно она упоминала ситуацию при оценке блюд. По словам кулинарки, Эктор говорил на испанском, пока она комментировала работы участников перед камерами. Она не понимала его слов и просила их переводить.
Татьяна утверждала, что это мешало ей работать, однако выяснить отношения перед участниками шоу она не хотела.
Как Эктор раньше реагировал на это
Хименес-Браво комментировал высказывание бывшей коллеги в интервью Маше Ефросининой, опубликованном 5 августа 2025 года.
По его словам, полного разговора Литвиновой с Доротюком он не смотрел, но видел отдельные отрывки в TikTok. Шеф-повар выразил удивление тем, что спустя годы после ухода из проекта она возвращается к недоразумениям на съемочной площадке.
Эктор также отметил роль "МастерШеф" в ее карьере. По его мнению, шоу дало Литвиновой узнаваемость, поэтому сам он в подобной ситуации сосредоточился бы на собственных достижениях и признательности проекта.
Этот комментарий касался ее предыдущих слов в 2025 году.
Когда Литвинова покинула шоу и кто ее заменил
Литвинова была судьей основного "МастерШефа" с третьего до восьмого сезона. В 2019 году к судейской команде присоединилась Елизавета Глинская, а затем ее сменила Ольга Мартыновская.
Сотрудничество с Литвиновой было прекращено после завершения контракта. В то же время, подтверждения, что именно конфликт с Эктором стал причиной этого решения, нет.
После ухода из телепроекта кулинарка развивала свой YouTube-канал. Она также открыла интернет-магазин кухонной техники и принадлежностей. Об этом направлении Литвинова говорила в интервью 2024 года.
Что произошло между Литвиновой и Мартыновской
Споры вокруг работы на "МастерШеф" затронули и отношения Литвиновой с Ольгой Мартыновской. Они были близкими подругами и кумами: Татьяна крестила дочь Ольги Веру.
Литвинова рассказывала, что не почувствовала от подруги поддержки после завершения сотрудничества с проектом. Мартыновская, со своей стороны, не считала собственное участие в шоу предательством.
В апреле 2025 Ольга объясняла, что заранее сообщила Татьяне о кастинге и получила от нее поддержку. Также она отмечала, что пришла в судейскую команду уже после Елизаветы Глинской.
"Мне искренне жалко и больно потерять эти отношения. Я очень уважаю Таню и люблю", - говорила Мартыновская.
Раньше мы рассказывали о том, кем мечтал стать Эктор Хименес-Браво и почему родители были против.