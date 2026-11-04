Литвинова назвала условие для возвращения в судейский состав шоу "МастерШеф"

При каком условии Литвинова вернулась бы на "МастерШеф"

В видео, распространившемся в TikTok, кулинарка связала возможный возврат со сменой судейского состава. По ее словам, она не хочет уступать собственные принципы ради работы в проекте.

"Я приду на "МастерШеф", если меня туда зовут, когда Эктора там не будет. Зачем себя изменять?" - сказала Литвинова.

Она объяснила, что на этом этапе жизнь больше всего ценит внутреннее спокойствие и возможность быть честной с собой и другими.

"Я уже настолько взрослая и всем все доказала, что я просто живу для себя и своей души. И я хочу честно смотреть людям в глаза, что я и делаю. Хочу улыбаться, быть спокойной и счастливой", - добавила кулинарка.

Ее слова касаются условий возможного возвращения: в данном ответе она не сообщает, что уже получила приглашение от команды шоу.

Что Литвинова рассказывала о конфликте с Эктором

О сложностях в общении с Хименесом-Браво экссудия говорила в интервью Алине Доротюк 12 марта 2025 года. По ее словам, сначала они находили общий язык, но впоследствии взаимоухудшились.

Литвинова объясняла, что ей было трудно приспособиться к меняющемуся поведению коллеги: однажды он мог быть приветливым, а другой - не здороваться или избегать общения.

Отдельно она упоминала ситуацию при оценке блюд. По словам кулинарки, Эктор говорил на испанском, пока она комментировала работы участников перед камерами. Она не понимала его слов и просила их переводить.

Татьяна утверждала, что это мешало ей работать, однако выяснить отношения перед участниками шоу она не хотела.

Как Эктор раньше реагировал на это

Хименес-Браво комментировал высказывание бывшей коллеги в интервью Маше Ефросининой, опубликованном 5 августа 2025 года.

По его словам, полного разговора Литвиновой с Доротюком он не смотрел, но видел отдельные отрывки в TikTok. Шеф-повар выразил удивление тем, что спустя годы после ухода из проекта она возвращается к недоразумениям на съемочной площадке.

Эктор также отметил роль "МастерШеф" в ее карьере. По его мнению, шоу дало Литвиновой узнаваемость, поэтому сам он в подобной ситуации сосредоточился бы на собственных достижениях и признательности проекта.

Этот комментарий касался ее предыдущих слов в 2025 году.

Когда Литвинова покинула шоу и кто ее заменил

Литвинова была судьей основного "МастерШефа" с третьего до восьмого сезона. В 2019 году к судейской команде присоединилась Елизавета Глинская, а затем ее сменила Ольга Мартыновская.

Сотрудничество с Литвиновой было прекращено после завершения контракта. В то же время, подтверждения, что именно конфликт с Эктором стал причиной этого решения, нет.

После ухода из телепроекта кулинарка развивала свой YouTube-канал. Она также открыла интернет-магазин кухонной техники и принадлежностей. Об этом направлении Литвинова говорила в интервью 2024 года.

Что произошло между Литвиновой и Мартыновской

Споры вокруг работы на "МастерШеф" затронули и отношения Литвиновой с Ольгой Мартыновской. Они были близкими подругами и кумами: Татьяна крестила дочь Ольги Веру.

Литвинова рассказывала, что не почувствовала от подруги поддержки после завершения сотрудничества с проектом. Мартыновская, со своей стороны, не считала собственное участие в шоу предательством.

В апреле 2025 Ольга объясняла, что заранее сообщила Татьяне о кастинге и получила от нее поддержку. Также она отмечала, что пришла в судейскую команду уже после Елизаветы Глинской.

"Мне искренне жалко и больно потерять эти отношения. Я очень уважаю Таню и люблю", - говорила Мартыновская.