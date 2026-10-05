MONATIK про "Фабрику зірок" і творчість під час війни: "Жодних штучних образів"

— Які були ваші перші емоції, коли вам сказали, що на "Фабриці зірок" буде цілий вечір ваших пісень? Що ви подумали, коли дізналися про такий формат?

— Це неймовірне відчуття - усвідомлювати, що на твоїх піснях виросло нове покоління українських музикантів. Багато хто з учасників вже під час першого знайомства зізнавався, що слухав мою музику з дитинства.

Хтось згадував мій концерт на НСК "Олімпійський" як один із найяскравіших спогадів мирного життя, а хтось розповів, що на його світобачення вплинув мюзикл "Ритм". І це надзвичайно надихає, адже означає, що я роблю справді важливі речі, які дарують людям щирі емоції.

Мені дуже близько й те, що сьогодні SWEET.TV створює простір для нового покоління українських артистів і дає їм можливість проявляти себе, розвиватися та бути почутими.

Дмитро Монатік з Євгеном Хмарою та "фабрикантками" (фото надане прес-службою)

— Чи повинні учасники, на вашу думку, вже зараз мати власний "артистичний почерк", чи ви вважаєте, що його можна сформувати безпосередньо під час проекту?

— Я переконаний, що кожен митець, хай у якій сфері мистецтва він творить, має мати власний почерк. А участь у проєкті - це справжній творчий стретчинг для талановитих людей: можливість відкрити для себе нове, творити пліч-о-пліч із найяскравішими митцями нашої країни та розкрити свій дар перед ще ширшою аудиторією.

Тож проєкт стає простором, де народжується безліч нових навичок і здобувається безцінний досвід.

MONATIK з "фабрикантами" (фото надане прес-службою)

— Чи є учасники, яких вам хотілося б почути саме у ваших піснях? Які композиції ви могли б їм запропонувати?

— Для мене надзвичайно зворушливо чути, що молоде покоління українських артистів зростало на моїх піснях і сьогодні з радістю обирає їх для виконання. Я завжди прагнув вкладати в музику світлі, теплі думки - і щиро сподіваюся, що вони підтримують навіть в такі темні часи. Тож почути кожного з учасників було для мене справжнім щастям.

Крім того, мене дуже тішить, що попри щільні графіки до прайму долучилися й інші відомі артисти, які заспівали в дуетах із "фабрикантами". Я взагалі обожнюю колаборації: мені завжди до душі запрошувати інших артистів і разом вибудовувати великі мистецькі всесвіти.

MONATIK (фото надане прес-службою)

— Чи змінилося ваше ставлення до когось з учасників після перших праймів?

— Напередодні третього прайму "Фабрики зірок" я запросив учасників до себе на студію звукозапису Love And Rhythm Production. Дуже хотілося створити щось незабутнє на згадку про цей ефір, і так народилася ідея спільного мешапу. Ми багато говорили, підбирали, кому яка пісня пасує за тембром. Це був надзвичайно цікавий досвід першого особистого знайомства.

І, чесно кажучи, у житті "фабриканти" саме такі, якими ми бачимо їх в ефірах (а ми з родиною не пропускаємо жодного випуску "Фабрики зірок"): жодних штучних образів. Вони живуть на повну й прагнуть узяти максимум із кожної миті. Скажу так: саме це я й побачив у студії.

MONATIK на сцені "Фабрики зірок" (фото надане прес-службою)

— В чому зараз важливість Фабрики зірок?

— Я щиро вдячний всім митцям, які нині продовжують створювати. Сам не з чуток знаю, як непросто це буває. Після прайму я приїхав додому - і одразу в укриття, до родини, бо Київ знову обстрілювали. Створювати в такі надскладні часи проект, який підтримує моральний дух українців і дарує світлі емоції, неймовірно важливо.

Саме тому я й намагаюся за кожної можливості долучатися до таких ініціатив. Ще раз дякую за запрошення і за те, що подарували нам це свято.