Надія Хільська про "Жіночий лікар. Нове життя" та роботу: "Я відмовляюсь від ролей, які мені не цікаві"
Надія Хільська - українська акторка, яка знімається у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". У новому сезоні її героїня опиниться перед складним вибором. Сама акторка зізнається: їй хочеться вірити, що в житті вона вчинила б інакше.
У бліц-інтерв'ю Styler Хільська розповіла, від яких ролей відмовляється, чому мріє зіграти Проню Прокопівну та як донька залучає її до співу K-pop. Також акторка поділилася спогадами про "Голос країни" й пояснила, чого зараз найбільше хоче для себе та родини.
– Чим ваша героїня у "Жіночий лікар. Нове життя" відрізняється від вас у житті?
– Хочеться вірити в те, що я не вчиняла б так, як моя героїня у "Жіночому лікарі. Нове життя". Через безвихідь і складну ситуацію вона обирає інший шлях - не такий, який би обрала я. Ось так обережно скажу, щоб не спойлерити.
– Після "Кави з кардамоном" вам хочеться ще історичних ролей чи зовсім іншого жанру?
– Мені дуже хочеться історичних ролей! Я обожнюю історичне кіно через його красу, костюми. Через те, що можна опинитися в зовсім іншій епосі.
– Яку комедійну героїню ви із задоволенням зіграли б?
– От якраз сьогодні зранку я побачила інформацію про те, що у виробництво запускається фільм "За двома зайцями". І мені страшенно закортіло зіграти Проню Прокопівну.
– Я вступала у вищий навчальний заклад з монологом Проні. Трошки згадала ті часи. Думаю, що було б класно покуражитись у цій ролі.
– Про яку вашу роботу або захоплення глядачі знають незаслужено мало?
– Мабуть, про вокал. Зараз я не так часто виставляю інформацію про те, що брала участь у "Голосі країни" у 2014 році та дійшла достатньо далеко.
– Мої давні підписники та шанувальники - ті, хто залишився ще з Дніпра - знають про це, тому що я співала у нічному клубі протягом 16 років. А от в Києві я не так багато говорю про вокал. Але я гарно співаю (сміється - ред.).
– Що ви з донькою любите робити разом, коли нарешті є вільний вечір?
– Останнім часом ми співаємо. Вона захопилася співом і часто співає K-pop та змушує мене це робити (сміється - ред.). Їй дуже весело від того, що я мучусь, адже K-pop - це все ж таки не те, що я слухаю.
– Виконувати пісні в такому жанрі дуже важко насправді. Це важка музика для того, щоб ось так сісти й заспівати, не знаючи її.
– Також любимо ходити їсти хінкалі. Шукаємо нові грузинські заклади.
– Яка маленька покупка чи поїздка останнім часом принесла вам багато радості?
– Зараз у мене в планах і поїздка, і покупка. Це вже приносить мені багато радості (сміється - ред.). Коли все задумане втілиться в реальність, мої підписники побачать.
–Ми запланували далеку та цікаву поїздку з донькою. А покупка - я дуже мрію про проєктор. Я б уже давно його купила, але треба обдумати, куди його повішати, чи він поміститься, чи я зможу сама його прикріпити сама, бо я ж не люблю просити про допомогу.
– Це вже приносить мені велике задоволення, адже я думаю, як усе красиво облаштувати.
– Чи навчилися ви відмовлятися від роботи, коли відчуваєте, що потрібен відпочинок?
– Я навчилась відмовлятись від роботи, але не через це. Коли мені потрібен відпочинок - це, швидше за все, стосується морального виснаження. А робота завжди надає мені сил, тому немає сенсу від неї відмовлятися.
– Але я відмовляюсь від ролей, які мені не цікаві. Цього я вже навчилась.
– Чого вам зараз найбільше хочеться для себе - поза професією?
– Мені хочеться душевного спокою. Хочу перестати переживати за стан донечки. Хочу, щоб їй стало легше. Вона зараз на антидепресантах, і ми проживаємо ненайлегший період у житті. Хочеться перестати переживати за вибухи. Хочеться будувати життя, як роблять багато людей у всьому світі - без страху за нього.
Що відомо про серіал "Жіночий лікар. Нове життя"
СТБ та FILM.UA Group розпочали зйомки четвертого сезону медичної драми "Жіночий лікар. Нове життя". Продовження вперше виходитиме на СТБ - прем'єру запланували на 2027 рік.
До ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара повернеться Андрій Ісаєнко. У житті його героя з'явиться Марина Яворська - жінка з минулого, яка стане новою завідувачкою відділення. До команди також долучиться військовий хірург Олесь Захарчук, із яким Гончар конкуруватиме як у роботі, так і в особистому житті. Тим часом інтриги Олега Мельника поставлять під загрозу нове керівництво та медцентр.
У серіалі також зіграють Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Надія Хільська та інші актори. Режисер-постановник четвертого сезону - Андрій Колесник.
Нагадаємо, як раніше українська акторка та режисерка Надія Левченко розповіла, які риси характеру найбільше цінує у своїй героїні з серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" - Оксані.