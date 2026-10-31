Надія Хільська про "Жіночий лікар. Нове життя" та роботу: "Я відмовляюсь від ролей, які мені не цікаві"

– Чим ваша героїня у "Жіночий лікар. Нове життя" відрізняється від вас у житті?

– Хочеться вірити в те, що я не вчиняла б так, як моя героїня у "Жіночому лікарі. Нове життя". Через безвихідь і складну ситуацію вона обирає інший шлях - не такий, який би обрала я. Ось так обережно скажу, щоб не спойлерити.

– Після "Кави з кардамоном" вам хочеться ще історичних ролей чи зовсім іншого жанру?

– Мені дуже хочеться історичних ролей! Я обожнюю історичне кіно через його красу, костюми. Через те, що можна опинитися в зовсім іншій епосі.

Акторка Надія Хільська (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

– Яку комедійну героїню ви із задоволенням зіграли б?

– От якраз сьогодні зранку я побачила інформацію про те, що у виробництво запускається фільм "За двома зайцями". І мені страшенно закортіло зіграти Проню Прокопівну.

– Я вступала у вищий навчальний заклад з монологом Проні. Трошки згадала ті часи. Думаю, що було б класно покуражитись у цій ролі.

– Про яку вашу роботу або захоплення глядачі знають незаслужено мало?

– Мабуть, про вокал. Зараз я не так часто виставляю інформацію про те, що брала участь у "Голосі країни" у 2014 році та дійшла достатньо далеко.

– Мої давні підписники та шанувальники - ті, хто залишився ще з Дніпра - знають про це, тому що я співала у нічному клубі протягом 16 років. А от в Києві я не так багато говорю про вокал. Але я гарно співаю (сміється - ред.).

– Що ви з донькою любите робити разом, коли нарешті є вільний вечір?

– Останнім часом ми співаємо. Вона захопилася співом і часто співає K-pop та змушує мене це робити (сміється - ред.). Їй дуже весело від того, що я мучусь, адже K-pop - це все ж таки не те, що я слухаю.

– Виконувати пісні в такому жанрі дуже важко насправді. Це важка музика для того, щоб ось так сісти й заспівати, не знаючи її.

– Також любимо ходити їсти хінкалі. Шукаємо нові грузинські заклади.

Акторка розповіла, як проводить час поза межами знімального майданчика (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

– Яка маленька покупка чи поїздка останнім часом принесла вам багато радості?

– Зараз у мене в планах і поїздка, і покупка. Це вже приносить мені багато радості (сміється - ред.). Коли все задумане втілиться в реальність, мої підписники побачать.

–Ми запланували далеку та цікаву поїздку з донькою. А покупка - я дуже мрію про проєктор. Я б уже давно його купила, але треба обдумати, куди його повішати, чи він поміститься, чи я зможу сама його прикріпити сама, бо я ж не люблю просити про допомогу.

– Це вже приносить мені велике задоволення, адже я думаю, як усе красиво облаштувати.

– Чи навчилися ви відмовлятися від роботи, коли відчуваєте, що потрібен відпочинок?

– Я навчилась відмовлятись від роботи, але не через це. Коли мені потрібен відпочинок - це, швидше за все, стосується морального виснаження. А робота завжди надає мені сил, тому немає сенсу від неї відмовлятися.

– Але я відмовляюсь від ролей, які мені не цікаві. Цього я вже навчилась.

– Чого вам зараз найбільше хочеться для себе - поза професією?

– Мені хочеться душевного спокою. Хочу перестати переживати за стан донечки. Хочу, щоб їй стало легше. Вона зараз на антидепресантах, і ми проживаємо ненайлегший період у житті. Хочеться перестати переживати за вибухи. Хочеться будувати життя, як роблять багато людей у всьому світі - без страху за нього.

Надія Хільська у відвертій розмові поділилася заповітними бажаннями (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Що відомо про серіал "Жіночий лікар. Нове життя"

СТБ та FILM.UA Group розпочали зйомки четвертого сезону медичної драми "Жіночий лікар. Нове життя". Продовження вперше виходитиме на СТБ - прем'єру запланували на 2027 рік.

До ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара повернеться Андрій Ісаєнко. У житті його героя з'явиться Марина Яворська - жінка з минулого, яка стане новою завідувачкою відділення. До команди також долучиться військовий хірург Олесь Захарчук, із яким Гончар конкуруватиме як у роботі, так і в особистому житті. Тим часом інтриги Олега Мельника поставлять під загрозу нове керівництво та медцентр.

У серіалі також зіграють Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Надія Хільська та інші актори. Режисер-постановник четвертого сезону - Андрій Колесник.