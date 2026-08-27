Народився не в Україні, але вивчив мову: Суханов пояснив, чому для нього це принципово

Суханов розповів про вивчення української

За словами телеведучого, вивчення української не було для нього простим, адже російська та українська - різні мови.

"Бар'єр завжди. Російська та українська - це абсолютно різні мови. Українська глибша, більш чутлива і більш випукла", - наголосив він.

Суханов також звернув увагу на відмінності між словами та поняттями в українській і російській мовах. Зокрема, він навів приклад слів "любов" і "кохання".

"В українській є слово "любов", яке використовується, якщо ми говоримо про любов батьківську чи дружню, а є слово "кохання", яке використовується тільки для взаємин", - підкреслив Олексій.

На його думку, такі мовні нюанси свідчать про багатство української мови.

"Це свідчить про розвиненість, про глибину, про яскравість і різнобарвність мови. Це спадщина", - зазначив телеведучий.

"Як можна жити в країні й не знати її мови?"

Суханов пояснив, що головною мотивацією для нього була не просто необхідність вивчити мову, а бажання пов’язати своє життя з Україною.

"Я емігрував до України не для того, аби провести тут рік-два-три. Я емігрував з думкою, що я хочу тут жити", - наголосив він.

Тому телеведучий не розуміє, як людина може роками жити в Україні та свідомо не користуватися українською.

"А як можна жити в країні й не знати її мови? Я не уявляю. Я не уявляю для себе, як можна жити й не тільки не користуватися мовою, не розмовляти нею, а зневажати її", - сказав він.

Водночас Суханов зазначив, що розуміє людей, які виросли в російськомовних родинах. Проте, на його думку, обставини змінюються, а разом із ними має змінюватися й мовна поведінка.

"Ну так сталося, справді виховувався в російськомовній родині. Ну так і що? Ну ми в таких обставинах жили, але зараз часи змінилися", - вважає телеведучий.

Для нього перехід на українську став питанням не лише поваги до країни, а й особистого принципу.

Суханов відреагував на позицію Анастасії Приходько

Під час розмови журналістка також згадала Анастасію Приходько, яка, за її словами, принципово спілкувалася з нею російською мовою. Співрозмовниця зауважила, що така позиція може викликати дисонанс: Суханов свого часу вивчив українську з нуля, тоді як люди, які народилися в Україні, іноді виступають проти переходу на державну мову.

Телеведучий відповів, що бачить цю ситуацію дещо ширше.

"Ви знаєте, я дивлюся на цю проблему - а це є дійсно проблемою - зовсім з іншого боку. Мені здається, тут треба увімкнути педагогіку і бути хитрішим", - зазначив він.

На його думку, тиск і протистояння можуть бути не найефективнішим способом переконати людину перейти на українську.

"Українська сама по собі увійде в людину"

Суханов вважає, що важливо створювати умови, за яких українська мова природно ставатиме частиною повсякденного життя.

Він наголосив, що Україна має залишатися державою з українською як єдиною державною мовою, водночас людина, яка нею ще не послуговується, повинна почуватися захищеною.

"Коли вперта людина, яка не хоче переходити на українську, розуміє, що тут, в її країні, в Україні, де панує українська... вона тут захищена, у неї є робота, захист суддів, правоохоронної системи, соціальний захист...", - сказав він.

На думку телеведучого, саме такий підхід може поступово змінити ставлення людини до української.

"З іншого боку треба заходити, тоді українська сама по собі увійде в цю людину", - підсумував Суханов.