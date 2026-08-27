Родился не в Украине, но выучил язык: Суханов объяснил, почему для него это принципиально

Суханов рассказал про изучение украинского

По словам телеведущего, изучение украинского не было для него простым, ведь русский и украинский - разные языки.

"Барьер всегда. Русский и украинский - это совершенно разные языки. Украинский более глубокий, более чувственный и более выпуклый", - подчеркнул он.

Суханов также обратил внимание на отличия между словами и понятиями в украинском и русском языках. В частности, он привел пример слов "любовь" и "кохання".

"В украинском есть слово "любовь", которое используется, если мы говорим о любви родительской или дружеской, а есть слово "кохання", которое используется только для взаимоотношений", - подчеркнул Алексей.

По его мнению, такие языковые нюансы говорят о богатстве украинского языка.

"Это свидетельствует о развитости, глубине, яркости и разноцветности языка. Это наследие", - отметил телеведущий.

"Как можно жить в стране и не знать ее язык?"

Суханов объяснил, что главной мотивацией для него была не просто необходимость выучить язык, а желание связать свою жизнь с Украиной.

"Я эмигрировал в Украину не для того, чтобы провести здесь год-два-три. Я эмигрировал с мыслями, что я хочу здесь жить", - подчеркнул он.

Поэтому телеведущий не понимает, как человек может годами жить в Украине и сознательно не пользоваться украинским.

"А как можно жить в стране и не знать ее язык? Я не представляю. Я не представляю для себя, как можно жить и не только не пользоваться языком, не разговаривать на нем, а презирать его", - сказал он.

В то же время Суханов отметил, что понимает людей, выросших в русскоязычных семьях. Однако, по его мнению, обстоятельства изменяются, а вместе с ними должно изменяться и языковое поведение.

"Ну так случилось, действительно воспитывся в русскоязычной семье. Ну да и что? Ну мы в таких обстоятельствах жили, но сейчас времена изменились", - считает телеведущий.

Для него переход на украинский стал вопросом не только уважения к стране, но и личного принципа.

Суханов отреагировал на позицию Анастасии Приходько

В ходе разговора журналист также вспомнила Анастасию Приходько, которая, по ее словам, принципиально общалась с ней на русском языке. Собеседница отметила, что такая позиция может вызвать диссонанс: Суханов в свое время изучил украинский с нуля, тогда как люди, родившиеся в Украине, иногда выступают против перехода на государственный язык.

Телеведущий ответил, что видит эту ситуацию несколько шире.

"Вы знаете, я смотрю на эту проблему - а это действительно проблема - совсем с другой стороны. Мне кажется, здесь надо включить педагогику и быть хитрее", - отметил он.

По его мнению, давление и противостояние могут быть не самым эффективным способом убедить человека перейти на украинский.

"Украинский сам по себе войдет в человека"

Суханов считает, что важно создавать условия, при которых украинский язык будет естественно становиться частью повседневной жизни.

Он подчеркнул, что Украина должна оставаться государством с украинским как единственным государственным языком, в то же время человек, который им еще не пользуется, должен чувствовать себя защищенным.

"Когда упрямый человек, который не хочет переходить на украинский, понимает, что здесь, в его стране, в Украине, где царит украинский... он здесь защищен, у него есть работа, защита судей, правоохранительной системы, социальная защита...", - сказал он.

По мнению телеведущего, именно такой подход может постепенно изменить отношение человека к украинскому.

"С другой стороны нужно заходить, тогда украинский сам по себе войдет в этого человека", - подытожил Суханов.