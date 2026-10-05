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Люди 05 жовтня 2026, 14:18

"Ніяких сурогатних матерів": Леся Нікітюк висловилася про народження сина та весілля з Бабчуком

Ведуча підтвердила, що сама народила дитину, та розповіла, як планує відсвяткувати весілля
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Леся Нікітюк розповіла про особисте життя (колаж: Styler)
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Леся Нікітюк повідомила, що ще не одружена офіційно: разом із нареченим вони хочуть влаштувати весілля. У розмові з Андрієм Бєдняковим ведуча також заявила, що сама народила дитину, без допомоги сурогатної матері.

Про це розповідає Styler з посиланням на випуск з Лесею Нікітюк шоу "Де брехня?".

Леся Нікітюк підтвердила, що сама народила дитину

Під час розмови Андрій Бєдняков привітав Нікітюк із народженням дитини та зазначив, що хотів сказати це їй особисто.

"Я тебе хотів привітати тепер особисто. Не через всі екранчики телефончиків, а вже ось так, дивлячись у твої очі, привітати тебе з тим, що ти народила дитину.", - сказав він.

Нікітюк у відповідь прямо підтвердила, що народжувала сама.

"Я одразу відповім на всі питання. Я народжувала сама. Ніяких сурогатних матерів", - заявила ведуча.

Леся Нікітюк розповіла про майбутнє весілля

Під час розмови також зайшла мова про особисте життя ведучої. Бєдняков привітав Нікітюк з одруженням, однак ведуча зазначила, що офіційно ще не одружена.

"Ну, ми хочемо нормальне весілля, розумієш? Так просто пофоткатись. В мене вже навіть в домі ЗАГС відкрили", - сказала Леся.

Вона також згадала свого першого продюсера Вадима Мічковського, відомого як Дядя Жора, як людину, яку хотіла б бачити на святкуванні у якості ведучого.

"Дядя Жора - легенда. Це ж мій перший продюсер", - сказала Нікітюк.

Конкретні плани чи приблизний час проведення весілля ведуча не озвучувала.

Коли Леся Нікітюк заручилася з Дмитром Бабчуком

Стосунки Нікітюк із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком стали публічними восени 2024 року. 6 січня 2025 року ведуча повідомила про заручини: Бабчук зробив їй пропозицію під час спільного відпочинку в Карпатах.

20 червня 2025 року Нікітюк повідомила про народження сина. За словами Бабчука, хлопчик народився 15 червня. Згодом батьки розповіли, що назвали сина Оскаром.

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