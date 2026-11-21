Чим Povin' не готова жертвувати заради слави

У музичній індустрії популярність іноді стає результатом не лише творчості, а й гучних інфоприводів, провокацій та скандальних історій. Однак Вероніка переконана: є речі, на які вона не погодиться заради впізнаваності та уваги публіки.

В першу чергу, це стосується особистого життя. Співачка наголосила, що не готова переступати через вірність чоловікові заради медійності.

"В мене є залізобетонні "ні" щодо питань, пов'язаних з ліжком. Тому що я кохаю свого чоловіка, ніяка медійність, ніяка популярність не варта того, щоб зраджувати своїм коханим і зраджувати своїм принципам", - пояснила Povin'.

Ще одна категорична відмова артистки стосується співпраці з людьми, які пропонують езотеричні послуги, мовляв, не хоче мати з ними нічого спільного.

"І, звичайно, це співпраця з усілякими магами, ворожками й усіма іншими речами, які не підтримують базову адекватність", - додала співачка.

Чому артистка не хоче будувати кар'єру на скандалах

Не менш важливим для Povin' є професійне оточення. Вона не хоче пов'язувати своє ім'я з людьми, які мають сумнівну репутацію або несумлінно ставляться до власної роботи.

Артистка зауважила, що в шоу-бізнесі є ті, хто робить скандали основою своєї кар'єри. Проте такий шлях їй не близький, адже власну популярність вона хоче здобувати завдяки музиці.

"Ще одне моє власне "ні" - співпраця з людьми з сумнівною репутацією, з людьми, які не виконують свою роботу сумлінно. Є люди, які всю свою кар'єру будують на якихось скандалах, і я б не хотіла до цього бути дотичною", - зазначила Вероніка.

Вона наголосила, що насамперед вважає себе музиканткою, а не людиною, яка має постійно створювати інформаційні приводи навколо власного імені.

"Бо я музикант, моя головна робота - писати музику і співати, і виконувати її", - підсумувала Povin'.

Гучна перемога у "Фабриці"

Нагадаємо, фінал першого сезону "Фабрики зірок" на SWEET.TV відбувся за участю п'яти фіналістів. За перемогу змагалися Povin', дует LIYAA&LESAN у складі Лілії Паламар та Олександра Круглого, DYKYI, гурт NEBOKRAI та NANA SOLIS.

За результатами глядацького голосування переможницею стала Povin'. Друге місце посів дует LIYAA&LESAN, третім фінішував DYKYI, водночас до п'ятірки також увійшли NEBOKRAI та NANA SOLIS.

Однак святкування перемоги Вероніки виявилося не таким, як вона очікувала: через повітряну тривогу співачка не встигла повною мірою насолодитися цим моментом. Попереду в артистки нові плани - власний концерт 20 грудня та участь у Національному відборі на "Євробачення", на який вона вже подала заявку.