Перша червона кнопка Пивоварова: зірка TikTok провалила виступ на "Україна має талант"

Чому зірка TikTok провалила виступ на "Україна має талант"

Для телевізійного дебюту Шая, яка у повсякденному житті працює викладачкою скрипки в музичній школі, обрала надзвичайно складне завдання. Вона вирішила поєднати живу гру на інструменті з вокальним виконанням ритмічного треку Jerry Heil "Додай гучності".

Попри оплески групи підтримки, зіркове журі не оцінило музичний експеримент. Виступ перервали одразу дві червоні кнопки, які означають категоричне "ні".

Першим не витримав співак Артем Пивоваров, а згодом до нього приєднався актор Станіслав Боклан, достроково зупинивши номер.

Єдиною, хто утримався від натискання червоної кнопки, стала Олена Кравець. Утім, вона чесно зізналася аудиторії, що не перервала виступ винятково з поваги до педагогічної діяльності та професії учасниці, а не через високу якість самого виконання.

Що думає сама співачка про свій талант

Зазначимо, що на своїй сторінці в Instagram співачка впевнена у своїх силах.

"Я собі подобаюсь, я маю талант!" - написала вона під одним із відео.