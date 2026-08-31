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Люди 31 августа 2026, 15:38

Первая красная кнопка Пивоварова: звезда TikTok провалила выступление на "Україна має талант"

Почему судьи раскритиковали выступление известной скрипачки
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Певица Шая (Скриншот с видео)
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Новый сезон шоу "Україна має талант" сразу начался с драматических моментов. Известная в соцсетях блогерша и певица Шая, получившая большую популярность благодаря TikTok-каверам на украинские хиты, попыталась покорить главную сцену страны, однако ее амбициозный номер обернулся жестким отказом.

Как все происходило на популярном шоу - читайте в материале Styler.

Почему звезда TikTok провалила выступление на "Украина имеет талант"

Для телевизионного дебюта Шая, которая в повседневной жизни работает преподавательницей скрипки в музыкальной школе, выбрала очень сложную задачу. Она решила совместить живую игру на инструменте с вокальным исполнением ритмического трека Jerry Heil "Добавь громкости".

Несмотря на аплодисменты группы поддержки, звездное жюри не оценило музыкальный эксперимент. Выступление прервали сразу две красные кнопки, означающие категорическое "нет".

Первым не выдержал певец Артем Пивоваров, а затем к нему присоединился актер Станислав Боклан, досрочно остановив номер.

Единственной, кто удержался от нажатия красной кнопки, стала Елена Кравец. Впрочем, она честно призналась аудитории, что не прервала выступление исключительно из уважения к педагогической деятельности и профессии участницы, а не из-за высокого качества самого исполнения.

Что думает сама певица о своем таланте

Отметим, что на своей странице в Instagram певица уверена в своих силах.

"Я себе нравлюсь, я имею талант!" - написала она под одним из видео.

Шоу-бизнес Україна має талант
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