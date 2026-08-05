Пірнула в кульку на 12 млн переглядів: блогерка з мемного відео пояснила кумедний вчинок

Яке відео зробило блогерку популярною

На кадрах - весела вечірка у затишному дерев'яному будинку. На першому плані сидить дівчина з телефоном, а біля святкового столу стоїть велика фольгована повітряна кулька у формі діамантового персня.

Головна героїня відео - дівчина у світлій спідниці та темному топі - вирішує ефектно розважитися. Вона підходить до дверей, розганяється і з розгону "пірнає" з ніг до голови прямо в гігантську кульку-перстень, наче в басейн, епічно вилітаючи за межі кадру.

На тлі спокійної подруги з телефоном та святкового столу цей "політ" виглядає дуже смішно.

"Якщо у вас поганий настрій, то дивіться це відео", - сказано у підписі до відео.

@solya_shamray не знаю, що саме я хотіла зробити, але вийшло круто оригінальний аудіозапис - solya_shamray

Як блогерка пояснила свій вчинок

Відео почало "віруситися" в мережі, тож у дівчини почали запитувати, що саме спонукало її на такий "політ".

"Багато питань, на що я розраховувала, що я хотіла зробити, і взагалі, що творилося в моїй голові на цей момент. Відповідь одна - я не знаю. Напевно, судячи з відео, я хотіла прослизнути в кільце і приземлитися на ноги. Як я хотіла це зробити - я не розумію. Ніхто цього не знає, це найважче питання", - зазначила блогерка.

Також вона підкреслила, що зранку, прокинувшись, не пам’ятала про це відео. Вона спитала у подруг, чому у неї все болить. Тоді вони показали їй відео з її стрибком у кульку.

@solya_shamray Відповідь користувачу @Lera Martynova ВІДПОВІДЬ на найпоширеніше питання

"А що я хотіла зробити - я не знаю", - розповіла вона.

Також чимало людей почали писати їй та цікавитися, як вона почувається і чи не зламала вона собі щось. Тож дівчина перший раз у житті вийшла у прямий ефір, що стало для неї дуже хвилюючим досвідом.

"От у кільце я не переживала (стрибати - ред.), що я собі щось там поламаю. Страх був відсутній. А провести пряму трансляцію - це для мене було отак", - розповіла блогерка.